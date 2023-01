Vidéo: watson

Brendan Fraser, le retour d'un acteur brisé

Depuis la sortie de The Whale, l'acteur Brendan Fraser multiplie les prix pour sa performance et serait bien parti pour gagner son premier Oscar. Retour sur la carrière d'un acteur qui revient de loin.

Sainath Bovay / Jérémie crausaz

Dimanche dernier, Brendan Fraser remportait le trophée du meilleur acteur aux Critics Choice Awards après avoir reçu notamment un prix à Toronto et une triomphante ovation à Venise pour son rôle dans le film The Whale de Darren Aranosfky où il incarne un personnage souffrant d'obésité morbide.

Découvrez la bande-annonce de The Whale:

Vidéo: youtube

Lors de son discours fort en émotions, l'acteur que les plus de 30 ans ont connu en parfait aventurier dans le rôle de Rick O'Connell dans La Momie, a exprimé sa gratitude pour le réalisateur de Requiem For a Dream et Black Swan. Un discours prononcé avec les yeux humides et des trémolos dans la voix, délivrant un message d’espoir en faisant un parallèle avec le personnage qu’il incarne dans The Whale et sa personne:

«J’étais dans la jungle, et j’aurais probablement dû laisser une traînée de miettes, mais tu m’as trouvé, et comme les meilleurs réalisateurs, tu m’as simplement montré où aller, et où je devrais être. Si vous, comme Charlie, que j’ai interprété dans ce film, luttez contre l’obésité, ou vous sentez submergé dans la noirceur, je veux que vous sachiez que si vous aussi vous avez la force simplement de vous lever et d’aller vers la lumière, de bonnes choses vont vous arriver.» Brendan Fraser

La renaissance d'un acteur déchu

Début des années 2000, Brandan Fraser est au sommet de sa carrière. La consécration lui vient avec la superproduction La Momie de Stephen Sommers qui l'a propulsé sur les rangs des acteurs les plus bankable d'Hollywood.

Brandan Fraser en 1997, dans George de la jungle Image: Walt Disney Pictures

L'acteur canadien connaitra pourtant une véritable traversée du désert pendant près d'une décennie. Il a désormais 54 ans et n’a plus cette apparence idéale qui répond aux diktats d'Hollywood. Aux yeux du public, la star fut surtout un corps d'Apollon doté, accessoirement, d’une sympathique personnalité.

Il refait néanmoins un retour en grâce dans le film The Whale de Darren Aronofsky. Le réalisateur n'est d'ailleurs pas à sa première résurrection puisqu'il avait déjà réhabilité Mickey Rourk en 2008 avec The Wrestler où l'acteur, qui fut autrefois une icône dans les années 80, a reçu une nomination aux Oscars pour son rôle de catcheur vieillissant. Mais qu'est-ce qui a poussé Brendan, cette vedette que tout le monde aimait, à se retirer de la vie publique? C'est du côté de la face sombre d'Hollywood qu'il va falloir chercher.

En 2017, lors l'émergence du mouvement #MeToo et les scandales liés à l'affaire Harvey Weinstein, Brendan Fraser s'est joint au mouvement en affirmant avoir lui aussi subi une agression sexuelle de la part de l'ancien président de l'Association hollywoodienne de la presse étrangère (la HFPA) décidant chaque année des nominations et attributions des Golden Globes. Les faits se seraient déroulés au cours de l'été 2003.

À la suite de cet évènement, il décide de taire son agression, craignant que cela puisse nuire à sa carrière. Mais profondément traumatisé, Brendan sombre dans une dépression amplifiée par un divorce et les nombreuses douleurs liées à la violence des cascades qu'il effectuait lui-même lors des tournages des films La Momie, lui imposant de longues périodes de convalescence. Il restera en retrait des studios pendant près de sept ans, prendra du poids et ne sera plus que l'ombre de lui-même.

L'acteur, qui fut nommé cette année pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un rôle dramatique, a d'ailleurs déclaré en novembre dernier dans une interview au magazine GQ qu'il boycotterait l'événement.

«J'ai plus de passifs avec la Hollywood Foreign Press Association que je n'ai de respect pour elle…et ma mère n'a pas élevé un hypocrite» Brandan Fraser GQ

En tout cas, on a hâte de découvrir The Whale qui sortira en Suisse romande le 8 mars. La majorité des critiques outre-Atlantique sont dithyrambiques face à ce qui semble être une performance magistrale. Alourdi par des prothèses, l'acteur incarne un personnage obèse, qui, conscient de sa comorbidité, tente de renouer les liens avec sa fille. On imagine bien que ce rôle sur la tyrannie des apparences ne pouvait qu'habiter l'acteur. The Whale est une histoire de rédemption, tout comme celle de Brendan Fraser.

Vidéo: watson