Le tournage de la suite du Joker a démarré il y a deux semaines. Plusieurs scènes ont été tournées dans les rues de Los Angeles.

Plusieurs scènes de la suite du Joker ont été tournées en pleine rue. Ce samedi 4 mars, les habitants du centre-ville de Los Angeles ont eu la chance d'être aux premières loges et de filmer depuis leur appartement les coulisses du tournage de Joker: Folie à deux qui sortira en 2024.

Sur les différentes vidéos postées sur Twitter, on voit Joaquin Phoenix en costume gris recouvert de poussière courir au milieu des voitures et se faire poursuivre par plusieurs individus, dont un imitateur habillé du même costume rouge iconique que celui d'Arthur Fleck dans le premier volet.

Joaquin Phoenix dans les rues de Los Angeles. Image: twitter

Les rues de la 8e et de Broadway ont été fermées au public avant le tournage. La décoration du plateau consistait en des piles de déchets dans des sacs poubelles qui recouvraient le bord des trottoirs mouillés (volontairement ou non, on ne sait pas).

On y voit aussi une cabine téléphonique et diverses affiches publicitaires de l'époque placées sur des lampadaires. Des véhicules des années 80 jalonnent les rues et des véhicules d'urgence sont également présents, de la police de Gotham aux pompiers.

Vidéo: twitter

Les photos nous apprennent que ce second volet se déroulera en 1983 exactement, d'après les articles et les magazines du Gotham Herald sur le plateau. Cela signifie que le temps a avancé de quelques années depuis les premiers événements de Joker de 2019, qui se déroulait en 1981.

Image: twitter

A l'heure actuelle, on sait que la suite de Joker sera une comédie musicale. Lady Gaga y jouera Harley Quinn, la psychiatre d'Arthur Fleck qui tombe sous son emprise. On ne s'inquiète pas pour les compétences en chant de Lady Gaga. Quant à Joaquin Phoenix, il n'est pas non plus un débutant, il a reçu un Grammy Award pour son interprétation de Johnny Cash dans Walk the Line en 2005.

Le film sortira au cinéma le 4 octobre 2024.

