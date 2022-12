Voici la première image de «Joker: Folie à deux» avec Joaquin Phoenix

The Batman, le noir lui va si bien

The Batman, le noir lui va si bien

Joker a été un immense succès en 2019. Le film avait récolté au box-office mondial 1,07 milliard de dollars et deux Oscars: celui du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et celui de la meilleure musique pour Hildur Guðnadóttir.

Le film dont le synopsis n'a pas encore été révélé devrait explorer la relation entre Arthur Fleck - le nom civil du Joker- et Harley Quinn. Dans les comics, celle qui est initialement psychiatre à l’asile d’Arkham, finit par tomber éperdument amoureuse de lui et devient sa complice.

Outre Joaquin Phoenix, le cinéaste a distillé quelques noms: on fera la connaissance de Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn, Zazie Beetz dans celui de Sophie Dumond, Brendan Gleeson et Catherine Keener.

Le «défi fou» de Jade, l'épouse d'Arnaud Lagardère, fait rire Twitter

Jade Lagardère, épouse du multimillionnaire Arnaud Lagardère, s'est lancé un «défi fou»: relier Paris à Milan en voiture. Sur les réseaux sociaux, c'est concours de la meilleure vanne. Réalisant que sa vidéo était devenue virale, elle a répondu.

«On m'a dit que c'était irrationnel, on m'a dit que c'était de la folie... c'est un peu de la folie quand même, mais j'avais vraiment envie de le faire et je sentais qu'il fallait que je le fasse...» Mais de quoi parle Jade Lagardère à ses abonnés sur Instagram? Traverser la mer Égée à la nage, grimper au sommet de l'Everest? Non, faire Paris-Milan... en voiture.