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«Playmates»: Crystal Hefner interpelle Jessica Biel sur son rôle

Jessica Biel jouera une épouse fictive de Hugh Hefner dans «Playmates». Sa veuve Crystal redoute que le film idéalise le fondateur de Playboy.

«Un pornographe narcissique»: Ce film inquiète la veuve de Hugh Hefner

Alors que Jessica Biel est sur le point de rejoindre le manoir Playboy dans Playmates, la veuve de Hugh Hefner a émis plusieurs réserves et formule une mise en garde à l'égard de l'équipe du film.
09.10.2026, 09:3509.10.2026, 09:35

Jessica Biel n’a pas encore incarné l’épouse de Hugh Hefner qu’elle reçoit déjà un message de sa veuve. L’actrice a rejoint le casting de Playmates, un film situé dans le célèbre manoir Playboy. Une perspective qui inquiète Crystal Hefner, également connue sous le nom de Crystal Harris.

Le 8 octobre, celle-ci a rendu public un message adressé à l’actrice sur Instagram. Sa demande: reconsidérer ce rôle si le film entend idéaliser le fondateur du magazine ou son univers.

Le «si» compte: elle met en garde contre un traitement romantique de Playboy, sans affirmer que le film adoptera cette approche, précise Variety.

Derrière le décor

Pour expliquer sa démarche, Crystal Hefner évoque ce qu’elle affirme avoir vécu dans cette relation: des violences sexuelles, psychologiques, financières et physiques. Elle rappelle également les accusations de viol, de contrainte, d’administration de drogues et d’exploitation formulées par d’autres femmes, et fait état d’inquiétudes concernant des mineures.

LAS VEGAS - APRIL 04: Hugh Hefner and Crystal Harris attend Hugh Hefner&#039;s 83rd birthday at the Playboy Club at the Palms Resort &amp; Casino on April 4, 2009 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denis ...
Crystal Harris a épousé le fondateur de Playboy le soir du Nouvel An 2012, devenant ainsi sa troisième et dernière épouse alors qu'elle n'avait que 26 ans et lui 86.WireImage

Son message s’adresse à Jessica Biel, mais aussi à toute l’équipe du film: «J'espère que tous ceux qui ont participé à ce film prendront le temps d'écouter les femmes qui ont vécu ces événements avant d'aider Hollywood à les transformer en un simple souvenir nostalgique», écrit l'ancienne partenaire de Hugh Hefner.

«Hugh Hefner n’était ni un artiste ni une personne à célébrer. C’était un pornographe narcissique et misogyne qui maltraitait et exploitait les femmes»
Crystal Hefner, contactée par le Daily Mail

Crystal, qui a fait part des agressions sexuelles qu'elle aurait subies de son ancien mari, a déclaré au Daily Mail que son mariage avec le magnat de Playboy l'avait laissée comme une «coquille vide». «Je n'étais pas un être humain à ses yeux. Il ne me voyait pas. Les femmes étaient des objets», a-t-elle asséné.

Précisons qu'il y a une nuance au casting: Jessica Biel n'incarnera pas vraiment Crystal, mais campera une ancienne Playmate devenue l’épouse de Hugh Hefner, un personnage fictif qui ne correspond spécifiquement à aucune de ses trois femmes. Bill Pullman interprétera le fondateur du magazine, précise Entertainment Weekly.

Jessica Biel attends the premiere of Apple TV&#039;s &quot;Matchbox the Movie&quot; at AMC Lincoln Square on Monday, Oct. 5, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Jessica Biel
Jessica Biel jouera une épouse fictive de Hugh Hefner dans «Playmates», face à Bill Pullman.Keystone

Malgré ces deux noms à l’affiche, Playmates s’intéressera surtout à une adolescente de 13 ans, prénommée Elle, qui considère le manoir Playboy comme sa deuxième maison. Jouée par Indiana Elle, elle y rencontre Anna, incarnée par Lily-Rose Depp, l’une des sept candidates au titre de Playmate du mois.

Les deux personnages nouent une amitié inattendue et s’entraident pour obtenir ce qui les fait rêver: une couverture de magazine et un garçon. Derrière la caméra, Lorraine Nicholson, la fille de Jack Nicholson, signe son premier long métrage comme scénariste et réalisatrice. Elle s’inspire de sa propre expérience d’enfance au manoir

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Crystal Hefner a, elle aussi, raconté sa version de la vie derrière ces portes. Mariée à Hugh Hefner de 2012 jusqu’à sa mort en 2017, elle a publié en 2024 ses mémoires, Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself.

NEW YORK, NY - JANUARY 23: Crystal Hefner is seen on January 23, 2024 in New York City. (Photo by MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images)
Il y a deux ans, Crystal a publié un livre de mémoires sans concession sur sa vie au manoir Playboy en tant qu'épouse de Hugh Hefner.GC Images

Reste à savoir comment Playmates abordera ce monde. Entertainment Weekly indique avoir sollicité les représentants de Jessica Biel et de Searchlight, sans rapporter de réponse dans son article. (mbr)

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