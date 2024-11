brucewaynex

Vous pouvez désormais acheter la Batmobile, mais elle est hors de prix

Wayne Enterprises (oui – la société s'appelle vraiment comme ça) construit le «Tumbler» de Batman avec un moteur V8 Chevy en édition limitée à dix exemplaires.

Ceci est un appel aux milliardaires reclus avec une identité secrète de super-héros! Vous pouvez désormais vous déplacer comme le mystérieux justicier masqué: Wayne Enterprises propose une série limitée de reproductions fidèles et adaptées à la route de la légendaire Batmobile «Tumbler» de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan.

Image: brucewaynex.com

Si, si – vous avez bien lu: Wayne Enterprises est une véritable société. Ou, disons-le, Warner Bros. s'est associé à la société de relations publiques Relevance International pour proposer des produits de luxe sous la bannière du conglomérat du milliardaire fictif Bruce Wayne. Leur dernière offre: la Batmobile. Et pas n'importe quelle Batmobile, mais la plus dystopique de toutes les versions: le «Tumbler» de la trilogie Dark Knight. Cette version roule bel et bien, et a même la clim.

Dix exemplaires seulement seront produits par l'usine automobile californienne Action Vehicle Engineering. Et le coût est tout aussi spectaculaire que la voiture: 2,99 millions de dollars (2,6 millions de francs).

On ne sait pas si à ce prix-là, les options sont comprises. Image: brucewaynex.com

Si dans les films, le Tumbler est propulsé par une turbine à réaction, le véhicule de route est lui propulsé par le moteur LS3 de 6,2 litres de Chevrolet, de 525 chevaux. Cette impressionnante puissance est nécessaire, car le véhicule pèse un bon 2,5 tonnes. Même s'il y a des composants en carbone, en fibre de verre et en kevlar, c'est lourd.

Pour vraiment pouvoir se projeter dans les rues de Gotham City, la «vraie» Batmobile est dotée de mini-canons reproduits dans les moindres détails, d'un moteur à réaction simulé et d'un système d'évacuation de la fumée. L'intérieur (dont il n'existe pas encore d'illustrations) devrait également correspondre exactement à la Batmobile des films (sauf pour la conduite couchée).

Combien on parie qu'on verra le premier modèle à Dubaï? Image: brucewaynex.com

Avec son prix de 3 millions de dollars et sa rareté prédéterminée, le Tumbler est vraiment une hypercar spécialisée. Il se trouve donc en concurrence avec l'Aston Martin Valkyrie et des véhicules produits en série limitée similaire. Il ne reste plus qu'à espérer qu'au moins l'un des fans super-riches de Batman sortira son Tumbler de temps en temps pour que le commun des mortels puisse en profiter aussi.

