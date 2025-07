Malgré ses promesses, la Poste peine à conserver nombre de ses bureaux ouverts, et les raisons sont multiples. Image: Keystone, montage watson

La Poste a brisé sa «promesse» envers les Suisses

La Poste continue de fermer des bureaux sur le territoire. Et depuis peu, le nombre d'agences postales dans les épiceries et les boulangeries diminue lui aussi, alors qu'il devait rester stable.

Florence Vuichard / CH media

Il y a moins de douze mois, la Poste assurait haut et fort «le maintien de 2000 filiales». Avec cette promesse, l'entreprise tentait d'apaiser les esprits qui s'indignaient de la suppression annoncée des bureaux de poste. Mais il semblerait que la Poste n'ait pas tenu parole. Or, on se trouverait désormais en deçà de la barre fatidique.

Une diminution que rien de sembler enrayer

Et rien ne laisse présager un renversement de tendance. Le nombre de succursales gérées en propre a pratiquement diminué de moitié en dix ans. La Poste avait déjà annoncé que ce chiffre continuerait de reculer. Concrètement, elle prévoit de fermer pas moins de 170 bureaux supplémentaires d'ici fin 2028. Le réseau de succursales devrait alors compter environ 600 bureaux en tant que tels et 1400 agences.

Le problème, passé jusqu'à présent inaperçu dans l'opinion publique, c'est que le nombre d'agences accuse lui aussi une baisse depuis deux ans. Le dernier rapport annuel de l'autorité de surveillance, Postcom, le montre. Alors que leur nombre avait petit à petit atteint 1254 à fin 2022, il est depuis retombé à 1230. Ainsi, à la fin de l'an dernier, il n'y avait plus que 1995 «points d'accès desservis», comme on les appelle dans le jargon: 765 bureaux gérés par la Poste elle-même et les 1230 agences mentionnées précédemment.

Une promesse non tenue

La «promesse» de continuer à offrir un réseau couvrant l'ensemble du territoire avec «environ 2000» sites desservis ne sera pas facile à tenir pour le géant jaune. Les experts en interne doutent qu'une solution d'agence puisse être trouvée pour les 170 bureaux condamnés. Le nombre d'agences devrait certes augmenter à nouveau dans le cadre d'une restructuration, mais probablement pas autant qu'espéré initialement.

La Poste ne souhaite toutefois pas s'écarter de son objectif, promet Stefan Dauner, son porte-parole. Alors que la baisse s'est poursuivie au premier semestre 2025, «la Poste dispose actuellement de 1986 sites desservis».

Le chiffre «d'environ 2000» doit être considéré comme une valeur indicative, ajoute le communicant. A cela s'ajoutent des prestations telles que le service à domicile, les distributeurs automatiques de colis ainsi que les points de dépôt et de retrait, par exemple dans certains supermarchés. Comme le rappelle Stefan Dauner:

«Au total, les clients ont accès à nos divers services à plus de 5000 endroits»

Une valeur qui dépasse de loin le nombre de succursales et d'agences prescrites par la loi.

Quand le magasin du village ferme pour de bon

La principale difficulté que rencontre la mise en place du réseau d'agences est la disparition des petits commerces. Nombre d'entre eux ferment définitivement chaque année à la campagne, par manque de rentabilité, ou en l'absence de repreneur. Et sans magasin, plus de Poste intégrée au village.

Mais il existe d'autres raisons pour lesquelles les commerces mettent fin au partenariat: certains voudraient être mieux rémunérés pour les services postaux qu'ils fournissent, même si la Poste affirme avoir augmenté la rémunération des exploitants d'agences en 2024.

D'autres encore en ont tout simplement assez, comme la boulangerie Merz à Lucerne. Elle a mis fin à la collaboration au printemps 2023, après dix ans. Les clients de la Poste étaient devenus impatients, agressifs et parfois même violents, disait-on à l'époque. Par ailleurs, les employés de la boulangerie devaient trop souvent essuyer la colère des usagers, fâchés contre les décisions de La Poste.

Le fameux chiffre de 2000 vacille, tout comme d'autres objectifs fixés précédemment par la direction centrale, qui se sont révélés irréalistes. Le géant jaune avait ainsi affirmé à plusieurs reprises vouloir continuer à exploiter «environ 800» bureaux, même lorsque leur nombre était déjà bien inférieur. Les «environ 600» désormais promis devraient à nouveau être caducs dans quelques années, d'autant plus que ce chiffre est encore bien supérieur à celui qui serait nécessaire pour satisfaire à toutes les exigences légales et réglementaires.

La Suisse serait en réalité «surpostée»

Aujourd'hui, la Poste doit notamment garantir que 90% de la population résidente d'un canton ait un bureau de poste ou à une agence à moins de 20 minutes à pied ou en transports publics. Selon les experts, on pourrait satisfaire ces exigences avec seulement 350 succursales environ. La Suisse n'est donc pas seulement «surbanquée», comme on l'entend souvent, mais aussi «surpostée». Le taux d'accessibilité de 90% est en tout cas largement dépassé, puisque le rapport de Postcom articule 96,73%.

La réduction du réseau s'explique finalement par une baisse massive des volumes: depuis 2010, les versements dans les bureaux ont diminué d'environ 70%, et les opérations classiques au guichet d'environ 50%. Et là encore, aucune inversion de vapeur ne se profile. Roberto Cirillo, ancien directeur général fin octobre 2024. déclarait à ce sujet:

«En raison de cette baisse, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir 2000 succursales propres»

Il présentait alors des plans de restructuration du réseau de succursales. Il reprenait alors:

«Mais comme nous voulons quand même être présents pour notre clientèle dans toute la Suisse, nous misons sur les succursales partenaires qui ont fait leurs preuves depuis des années.»

Ces agences sont désormais indispensables, ajoute Stefan Dauner. Elles sont «très» appréciées, notamment en raison de leurs horaires d'ouverture souvent élargis. La Poste reste confiante quant à la possibilité de trouver «une bonne solution avec ses partenaires» dans la plupart des 170 cas.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)