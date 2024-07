Une nouvelle bande-annonce pour «Joker: Folie à deux»

Lady Gaga et Joachin Phoenix dans les rôles iconiques d'Harley Quinn et du Joker. Image: Warner Bros.

Une bande-annonce pleine de folie pour la suite de «Joker»

Joker: Folie à deux se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce. Porté par le duo Lady Gaga-Joaquin Phoenix, le long-métrage est prévu pour le 2 octobre 2024.

Plus de «Divertissement»

Sorti de nulle part en 2019, le premier Joker est passé d'un film au «modeste» budget de 60 millions de dollars à un immense succès critique et commercial en récoltant plus d'un milliard de dollars de recette.

Une performance dans les salles, mais aussi une performance d'acteur puisque le long-métrage permettait à Joaquin Phoenix de décrocher le premier Oscar de sa carrière en 2020. Si le film était parti pour ne pas connaitre de suite, son succès au box-office a poussé son réalisateur Todd Phillips à réaliser ce second opus qui sortira dans les salles le 2 octobre prochain et dont le budget est cette fois-ci de 200 millions de dollars (il a dépensé sans compter!).

Joker: Folie à deux se présente comme une comédie romantique sous forme de comédie musicale où le personnage d'Arthur Fleck, incarné par Joaquin Phoenix, va rencontrer l'amour en la personne d'Harley Quinn, dont le rôle est endossé par Lady Gaga.

Le film devrait être une suite directe du premier où le Joker est emprisonné dans l'Asile d'Arkham pour le meurtre du présentateur Murray Franklin, interprété par Robert de Niro dans le premier volet.

La bande-annonce: Vidéo: watson

En avant la musique

Cette nouvelle bande-annonce en dit très peu sur l'aspect musical du film, bien que des scènes de music-hall soit présentes. Selon le magazine Variety, le film sera ce que les Anglo-saxons appellent un «jukebox musical». C'est un type de comédie musicale qui réinterprète des chansons très connues à l'instar de Mamma Mia ou Moulin Rouge.

Les détails concernant l'aspect musical ne sont pour le moment pas connus, mais selon Todd Phillips, la compositrice oscarisée du premier film, Hildur Guðnadóttir, devrait insuffler «sa musique distinctive et obsédante» à ce nouveau volet. On en saura probablement plus dès le 28 août, puisque le film sera présenté en avant-première mondiale lors de la 81e Mostra de Venise. Comme pour le premier Joker en 2019, sa suite est en compétition pour remporter le Lion d'Or.