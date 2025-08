Christopher Nolan, Denis Villeneuve et Quentin Tarantino, sont tous les trois, fans de James Bond. montage

«J'adore!» Pourquoi ces réalisateurs iconiques sont fans de James Bond

La saga James Bond, dont le prochain épisode sera réalisé par l'acclamé Denis Villeneuve, est un «nec plus ultra» pour nombre de cinéastes. Un réalisateur suisse donne son avis.



Denis Villeneuve sera le réalisateur du prochain opus de la série James Bond. Le Canadien est un choix sûr, après ses deux volets particulièrement remarqués de Dune, mais aussi d'autres films mémorables des années 2010 comme Prisoners, Sicario ou Arrival.

Ce nouvel opus doit ouvrir la voie à une nouvelle ère de l'espion britannique, après quinze ans de Daniel Craig. On ne sait pas encore qui va interpréter le rôle de l'agent 007, et la production sera désormais soumise à Amazon.

Denis Villeneuve se définit lui-même comme un «fan inconditionnel» et n'hésite pas à évoquer un «personnage sacré». Dans le podcast Happy, sad, confused, il évoque «une affection massive pour Bond, un personnage de mon enfance». Le podcasteur Josh Horowitz lui avait demandé, en 2021, s'il voudrait un jour réaliser un James Bond:

«Ma réponse serait un oui massif, j'adorerais réaliser un film de James Bond. Ce serait de la pure joie cinématique» Denis Villeneuve

Denis Villeneuve. Keystone

«Les cinéastes sont des cinéphiles avant tout, et tombés dans le cinéma à l'enfance ou l'adolescence», estime de son côté Pierre Monnard, réalisateur suisse, notamment connu pour Les enfants du Platzspitz (2020) et Bisons (2024).

«Quand vous êtes ados et que vous découvrez ce genre de films pour la première fois, ce sont des super moments de cinéma» Pierre Monnard

Pierre Monnard. Image: KEYSTONE

«James Bond, c'est un héros de cinéma avec une sacrée longévité: plus de 60 ans. Chaque James Bond est lié à son époque», estime Pierre Monnard.

«Mes préférés, ce sont ceux de la période Roger Moore et son côté dandy: ils sont très drôles, loufoques, c'est presque du pastiche. Ils ne sont pas faits pour être réalistes» Pierre Monnard

Christopher Nolan, fan devant l'éternel

Parmi les réalisateurs de blockbusters à être tombé dans la marmite de l'espionnage international lorsqu'ils étaient petits, on peut aussi citer Christopher Nolan, qui crie sur tous les toits être un immense fan de James Bond.

«J'adore ces films. Leur influence sur ma filmographie est tellement évidente que ça en devient embarrassant» Christopher Nolan happy, sad, confused with josh horowitz

Christopher Nolan. Keystone

Christopher Nolan a réalisé son «propre» James Bond: Tenet (2020). Le réalisateur a expliqué qu'il s'en était lourdement inspiré, notamment pour les scènes d'action, même si ce film d'espionnage qui mêle du voyage temporel est un peu particulier.

Cela a aussi été le cas pour Inception (2010), dans lequel une fusillade dans une base enneigée, au sommet d'une montagne, s'inspire fortement du décor d'Au service secret de sa majesté (1969) — filmé par ailleurs dans les alpes bernoises. D'autres références aux aventures de 007 peuvent être trouvées dans ses films, comme le détournement de l'avion dans la scène d'introduction de Dark Knight Rises (2012) qui reprend celle de Permis de tuer (1989).

L'influence est parfois réciproque. Le réalisateur Sam Mendes a confirmé s'être inspiré du personnage du Joker (Heath Ledger) dans The Dark Knight (2008), de Nolan, pour créer Silva (Javier Bardem), le bad guy de Skyfall (2012). Les deux sont des génies du crime sociopathes ayant mis sur pied un ambitieux plan pour détruire le héros.

De folles cascades

Mais un des éléments qui caractérise le plus les James Bond qui ont inspiré ces réalisateurs, ce sont les cascades folles qu'on y trouve. «Elles sont toujours très inventives. C'était le cinéma d'action grand spectacle durant des décennies, avant Tom Cruise et les Mission Impossible», analyse Pierre Monnard.



«Ma préférée, c'est le saut du barrage Verzasca, au Tessin, au début de Goldeneye»

Pierre Monnard

A ce sujet, un autre réalisateur fan de James Bond, l'est particulièrement pour ses cascades: Quentin Tarantino. Celui qui voulait réaliser Casino Royale (2006), finalement dirigé par Martin Campbell, évoque avec passion dans le podcast Video archives, avec son compère Roger Avary, la scène d'introduction de Moonraker (1979), avec Roger Moore. Dans celle-ci, Bond est poussé hors d'un avion sans parachute et se bat dans les airs pour voler celui d'un de ses ennemis.

«Ce sont des vraies personnes en l'air et de vraies personnes qui les filment — en pleine chute libre!» Quentin Tarantino video archives

Quentin Tarantino. Keystone

A l'époque où on filmait en pellicule et où les caméras étaient beaucoup plus imposantes et lourdes, filmer une bagarre en pleine chute libre est un petit exploit en tant que tel.

«A un moment, il y a un plan où le cascadeur file comme un missile, comme une balle! It's fucking amazing!» (A-t-on besoin de traduire la dernière partie?)

Le fait de croire dur comme fer à ce qui se passe à l'écran, la fameuse «suspension d'incrédulité», est secondaire. Tant pis si la séquence alterne entre vraie chute libre et stars devant un fond vert, ou si un des cascadeurs est visiblement d'origine asiatique. «Je m'en fous complètement», dit Tarantino.

«Ce sont des humains en train de faire un truc qui devrait être impossible» Quentin Tarantino

Pour le Californien, on le sait, une bonne scène est aussi importante qu'un bon film. Et cette cascade old school est avant tout extrêmement fun à voir, notamment si on fait un pas de côté pour réfléchir au défi de sa création.

«C'est comme ça que les films étaient, avant» Quentin Tarantino

Quentin Tarantino nous rappelle ce qu'est le cinéma: aussi et surtout un spectacle. Tel un cirque, avec ses cascades, un opéra, avec sa bande-son et un théâtre, avec ses performances d'acteurs. Et les James Bond, n'est-ce pas un peu tout cela en même temps?