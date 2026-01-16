Voici le top 10 des films les plus vus en Suisse romande

En 2025, les salles romandes ont attiré moins de spectateurs, mais certains films ont largement dominé le box-office malgré la baisse générale de fréquentation.

En 2025, la fréquentation des cinémas a continué de reculer en Suisse. En Suisse romande aussi, le public s’est fait plus rare, sans empêcher certains films de concentrer l’essentiel des entrées. Blockbusters internationaux, films familiaux et rares succès locaux dominent largement le classement des œuvres les plus vues de l’année.



Quel est l'état du cinéma en Suisse en général?

Avec 9,45 millions d'entrées, la fréquentation des salles est en net recul par rapport à avant la pandémie (-24% comparé à 2019). Elle a aussi baissé ces dernières années (-8% depuis 2024 et -10% depuis 2023), détaille vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les films américains sont toujours les plus vus, avec une part de marché de 56%, mais leur domination a reculé (-12,2 points de pourcentage depuis 2023). Les films européens ont progressé sur la même période (+7,7 points). La part de marché des productions suisses se monte, comme en 2024, à 9%.

Quels sont les films suisses qui ont le mieux marché?

Au classement des films helvétiques les plus vus en Suisse, En première ligne («Heldin») de Petra Volpe est clairement en tête avec 205 000 spectateurs, selon Pro Cinema, l'association faîtière des exploitants et distributeurs de films suisses. Cet hommage au personnel soignant d'un hôpital suisse est aussi en lice pour les Oscars 2026. On saura le 22 janvier s'il fait partie des cinq finalistes.

En première ligne est également le film helvétique le plus vu en Suisse romande en 2025, avec près de 13 000 spectateurs. Il reste toutefois très loin derrière les productions étrangères.

Le top 10 des films les plus vus en Suisse romande 👇

(jah/ats)