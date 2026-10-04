«Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises.» Image: watson

On préfère l’ancien ou le nouveau casting Harry Potter? Votez!

Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Alan Rickman sont gravés dans votre petit cœur tout mou de millennial. Mais correspondent-ils vraiment aux livres? A quelques semaines de la série Harry Potter, on vous demande l’exercice surhumain de ranger votre nostalgie et de voter (avec un brin de bonne foi).

Plus de «Divertissement»

On peut officiellement ranger l'été indien dans le placard sous l'escalier. Octobre = retour des feuilles mortes, de la soupe à la courge, de la saison de la chasse et, surtout, du moment de l'année où on recommence à regarder Harry Potter comme si on n'avait pas déjà vu Le Prisonnier d'Azkaban 34 fois.

Cette année, le rituel a un petit supplément de magie. HBO lancera à Noël une série dont la première saison, en huit épisodes, reprendra Harry Potter à l'école des sorciers. Et qui dit nouvelle adaptation dit nouveau casting. Autrement dit, trauma en vue pour tous ceux qui considèrent encore, 25 ans après le premier film, que Maggie Smith est McGonagall et qu'Alan Rickman a été conçu pour devenir Severus Rogue. HE WAS BORN LIKE THIS. On sait.

Sauf qu’on va vous demander de faire un truc qui pique… Oublier (temporairement) les films. Pas de «oui mais Emma Watson est iconique» ou de «Daniel Radcliffe était mon premier crush» gnagnagna. On retourne aux livres, on regarde comment les personnages sont décrits et on tranche. Qui, de l'ancienne ou de la nouvelle version, leur ressemble le plus? HBO promet justement une adaptation «fidèle aux romans». Tiens tiens.

Harry Potter

Commençons par l’Elu. Dans les livres, Harry est un gosse plutôt «petit et maigre pour son âge», conséquence assez logique d'une enfance passée à être nourri avec l'enthousiasme d'un Dursley. Il a les cheveux noirs en bataille de son père et les yeux verts de sa mère.

Daniel Radcliffe. dr

Dominic McLaughlin. Keystone

Daniel Radcliffe cochait beaucoup de cases, avec une petite entorse devenue mythique, ses yeux bleus. Dominic McLaughlin, le nouveau, ne s’écarte pas trop du «vrai» Harry. Les premières images permettent en plus de constater qu'HBO n'a pas décidé de traumatiser les fans de la saga en réinterprétant le look du gamin.

Qui ressemble le plus au Harry des livres? Daniel Radcliffe Dominic McLaughlin Voter Au total, 32 personnes ont participé à ce sondage.

Hermione Granger

Et voilà, il va déjà falloir faire preuve de courage. La Hermione des romans débarque avec une masse de cheveux broussailleux et des dents de devant assez imposantes. Son look n'est pas particulièrement glamour et, pendant les premiers livres au moins, personne n'est censé la regarder en se disant «tiens, future égérie Burberry, ça».

Emma Watson. Image: dr

Arabella Stanton. Image: dr

Emma Watson avait bien les cheveux un poil volumineux dans L'Ecole des sorciers. Puis la prod a apparemment décidé qu'une Hermione ébouriffée constituait une menace pour l'ordre mondial et l'a coiffée dès les films suivants.

Arabella Stanton, elle, affiche sur les premières images de la série une chevelure beaucoup plus indisciplinée. Il est évidemment trop tôt pour savoir laquelle des deux sera la meilleure Hermione. Mais puisqu'on parle uniquement de la fidélité aux bouquins… les nostalgiques en sueur, on vous voit. Votez sans mauvaise foi.

Qui ressemble le plus à la Hermione des livres? Emma Watson Arabella Stanton Voter Au total, 32 personnes ont participé à ce sondage.

Ron Weasley

Le Ron littéraire est roux, évidemment, mais pas seulement. Il est aussi décrit comme grand, mince et «dégingandé». Rupert Grint possédait évidemment l'atout nucléaire, être naturellement roux. Mais il a toujours eu un visage plutôt rond et jamais vraiment eu cette allure de grande asperge.

Rupert Grint. Image: dr

Alastair Stout. Image: HBO

Alastair Stout est, lui aussi, très très roux (et davantage longiligne). A 11 ans, évidemment, l'affaire reste très ouverte. S'il prend 25 centimètres entre deux saisons, HBO pourra remercier sa génétique pour sa contribution à la fidélité littéraire.

Qui ressemble le plus au Ron des livres? Rupert Grint Alastair Stout Voter Au total, 27 personnes ont participé à ce sondage.

Albus Dumbledore

On triche légèrement ici puisque les films nous ont offert deux Dumbledore. Richard Harris dans les deux premiers épisodes, et Michael Gambon après sa mort. Dans les romans, Dumbledore est très grand et mince, avec une barbe argentée. Il doit donner à la fois l'impression de pouvoir vous offrir un Chocogrenouille et de savoir que vous avez menti à McGonagall à propos de vos devoirs «oubliés à la bibliothèque» le 14 avril 1997.

Richard Harris, Michael Gambon, John Lithgow. Image: dr

Richard Harris collait très bien à l'image du vieux sorcier céleste. Michael Gambon lui a ensuite donné davantage d'énergie, parfois beaucoup d'énergie, coucou La Coupe de feu.



«DID YOU PUT YOUR NAME IN THE GOBLET OF FIRE???» Les vrais savent

A 80 ans, John Lithgow débarque avec un physique qui fonctionne assez bien. Mais il va surtout devoir réussir le test ultime d’avoir l'air un chouïa zinzin tout en étant l'être humain le plus intelligent de la pièce.

Quel Dumbledore ressemble le plus à celui des livres? Richard Harris Michael Gambon John Lithgow Voter Au total, 27 personnes ont participé à ce sondage.

Minerva McGonagall

Oui, je sais. Maggie Smith. Maintenant que cette étape émotionnelle est passée, laissez-moi vous étaler les faits. McGonagall possède dans les livres un visage sévère et des cheveux tirés en chignon. Quand Harry la rencontre, sa première impression est très simple, et s'apparente à un truc du genre:



«Voilà une dame qu'il vaut sans doute mieux éviter de contrarier» Juste avant de passer 7 années à contrarier la dame

Maggie Smith avait cette capacité folle à vous faire regretter votre existence d’un simple haussement de sourcil. Janet McTeer, avec son visage anguleux et sa grande taille (environ 1,85 mètre selon les internets) lui donnent assez bien cette silhouette sèche et imposante associée au personnage.

Maggie Smith. Image: dr

Janet McTeer Image: dr

Bref, je vous demande peut-être l'équivalent émotionnel d'abandonner votre chat sur une aire d'autoroute. Je sais. Pardon. Votez.

Qui ressemble le plus à McGonagall? Maggie Smith Janet McTeer Voter Au total, 25 personnes ont participé à ce sondage.

Severus Rogue

Voilà. Le piège.



Le Rogue des livres n'est pas seulement «un monsieur inquiétant habillé en noir». C'est un homme assez jeune (il n'a qu'une trentaine d'années dans le premier tome, le même âge que feu les parents d’Harry puisqu'ils étaient dans la même volée à Poudlard). Il est mince, avec des cheveux noirs et gras, le teint cireux et des yeux noirs. Niveau capital sympathie, on se situe quelque part entre la gargouille et le corbeau malade.

Alan Rickman. Image: dr

Paapa Essiedu. Image: dr

Alan Rickman était extraordinaire. Voilà, c'est dit (il me manque <3). Mais il avait 54 ans lors du tournage du premier film, soit une bonne vingtaine d'années de plus que le Rogue des romans. Paapa Essiedu, 36 ans lors de l'annonce de son casting, rétablit au moins cette vérité.

On va pas se mentir, son incarnation s'éloigne de plusieurs attributs physiques. HBO semble plutôt chercher à valoriser l'austérité du personnage. Votez avec votre cerveau, pas avec vos tripes.

Qui ressemble le plus au Rogue des livres? Alan Rickman Paapa Essiedu Voter Au total, 25 personnes ont participé à ce sondage.

Drago Malefoy

Dans les livres, le vilain Serpentard est décrit comme un garçon au visage pâle et pointu. Il est blond très clair, avec des yeux gris et cette capacité surnaturelle à avoir l'air de juger votre arbre généalogique même dans son sommeil alors qu'il n'a que 11 ans.

Tom Felton. Image: watson

Lox Pratt. Image: dr

Sur ce terrain-là, Tom Felton est Drago Malefoy, Drago Malefoy est Tom Felton. La prod avait éclairci ses cheveux jusqu'à atteindre une teinte située entre «blond polaire» et «papier A4», et son visage fin faisait le reste. Lox Pratt a la lourde tâche de reprendre le flambeau. Les premières images le montrent avec les cheveux blonds plaqués, caractéristiques du personnage. Il possède même déjà cette expression qui semble dire:



«Mon père entendra parler de cet article» J’ai d’ores et déjà mis les avocats de watson sur le coup

Qui ressemble le plus à Drago? Tom Felton Lox Pratt Voter Au total, 23 personnes ont participé à ce sondage.

Lucius Malefoy

Lucius, c'est Drago après quelques décennies passées à perfectionner l'art de regarder les autres comme s'ils sentaient la bouse de dragon. Dans les romans, le patriarche est grand, pâle, blond et possède ce même visage noble et pointu que son fils. Les films lui ont ajouté cette longue chevelure iconique, portée par Jason Isaacs avec l'énergie d'un aristocrate qui vient de découvrir qu'un roturier a marché sur sa pelouse.

Jason Isaacs. Image: dr

Johnny Flynn. Image: dr

Johnny Flynn reprend le rôle dans la série. L'acteur a un visage plus doux, mais aussi cette minceur et ce côté aristo-snob nécessaires très Luciusesque. Reste à voir jusqu'où les coiffeurs et maquilleurs auront décidé de pousser le curseur de la mollette «riche sorcier insupportable».

Qui ressemble le plus à Lucius Malefoy? Jason Isaacs Johnny Flynn Voter Au total, 22 personnes ont participé à ce sondage.

Alors, tel le phénix, vous renaissez de vos cendres?

On vous voit, ceux qui ont voté douze fois pour les anciens avant même de lire les descriptions. Vous avez survécu? Il faut dire que comparer un acteur qui a eu huit films et des années pour s'installer dans l'imaginaire collectif à quelqu'un dont on n'a encore vu que quelques images est parfaitement injuste.

Et c'est précisément pour ça qu'on ne vous a pas demandé qui joue le mieux. Sur ce point, rendez-vous dans quelques années. Et s’ils sont nuls, ON VA PAS LES RATER, promis.

Pour le moment, le seul juge de paix, c'est le bouquin. Une bien belle occasion de voir si les millennials (coucou) sont capables d’objectivité. Allez, vous pouvez recommencer si vous voulez. Courage. Et à très vite pour juger les autres personnages.

En attendant, voici la bande-annonce: Vidéo: youtube