Les fans sont sceptiques quant à la nouvelle bande-son de la série. images: dr

Les fans de «Harry Potter» se plaignent déjà de la nouvelle série

Un premier teaser de la nouvelle série «Harry Potter» est enfin sorti, voici quelques jours. Evidemment, les critiques pleuvent déjà. Voici l'aspect de l'œuvre qui chagrine les fans.

Imke Gerriets / watson.de

Plus de «Divertissement»

Quinze ans se sont déjà écoulés depuis que la célèbre saga cinématographique Harry Potter a tiré sa révérence, propulsant au passage Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson au rang de stars planétaires. Dans ce contexte, l’annonce d’une nouvelle adaptation des aventures du célèbre sorcier sous forme de série a créé une surprise monumentale auprès du public.

La future production HBO se base, comme les films, sur les livres de J. K. Rowling. Chaque tome doit désormais être adapté dans sa propre saison. HBO a récemment présenté le premier teaser, et la date de lancement est également connue.

La première bande-annonce de «Harry Potter»: Vidéo: youtube

Un nouveau look

C’est lors d’un événement de lancement de HBO Max organisé au Royaume-Uni et en Irlande que le premier teaser de la série Harry Potter a enfin été dévoilé. Dans un communiqué officiel, HBO apporte des précisions de taille: cette première saison, composée de huit épisodes, portera le titre Harry Potter et l’école des sorciers, restant ainsi fidèle au premier volume de la saga de J.K. Rowling.

La série sera lancée sur HBO à Noël 2026. Le teaser présente déjà les personnages principaux: on y voit Harry Potter (Dominic McLaughlin), Hermione Granger (Arabella Stanton), Ron Weasley (Alastair Stout), Albus Dumbledore (John Lithgow), Severus Snape (Paapa Essiedu) et Minerva McGonagall (Janet McTeer). L’école de sorcellerie de Poudlard est également de la partie, tandis qu’Harry doit faire face à un ennemi dangereux.

Aussitôt le teaser dévoilé, les réactions ont déferlé sur les réseaux sociaux, plaçant l'accompagnement musical au cœur de tous les débats. En effet, c'est au compositeur star et oscarisé Hans Zimmer que revient la lourde tâche de signer la bande-son de cette nouvelle série Harry Potter.

La nouvelle musique ne plaît pas

Auparavant, HBO avait déjà annoncé que Zimmer serait soutenu par des musiciens de Bleeding Fingers Music, le collectif de compositeurs qu’il a cofondé. La mission consiste à rapprocher un peu plus la magie du monde d’Harry Potter du public.

C’est précisément sur ce point que s’élèvent les premières voix critiques. Ainsi, quelqu’un écrit dans une contribution sur Reddit:

«Je peux vivre avec le reboot, le nouveau casting et probablement toutes les interprétations alternatives. Mais j’ai le mauvais pressentiment que tout sonnera faux sans la musique de John Williams»

John Williams avait jadis composé la musique des trois premiers films de la saga Harry Potter. Son œuvre la plus célèbre, Hedwig's Theme, est devenue mondialement connue. C’est exactement cette partie qui manque déjà cruellement aux fans.

Un autre utilisateur estime même: «La musique dans ce trailer était si mauvaise que je ne pouvais plus me concentrer sur rien d’autre».

De plus, certains soulignent que le «vibe Harry Potter» est complètement ignorée.

Sur YouTube, on peut lire sous la vidéo : «Cela ne pourra jamais être meilleur que l’original.» Quelqu’un d’autre nuance: «Le potentiel est là, espérons qu’ils s’en tiennent cette fois plus strictement aux livres. Sous forme de série, cela devrait être tout à fait possible.»