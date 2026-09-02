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La nouvelle bande-annonce de Harry Potter est sortie

A moins de quatre mois de sa sortie, la série Harry Potter de HBO se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. Choixpeau, Quidditch, cape d'invisibilité et troll dans les toilettes: cette fois, on entre véritablement à Poudlard.

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Accio nostalgie! HBO a dévoilé ce mercredi 2 septembre une nouvelle bande-annonce de sa très attendue série Harry Potter. Après un premier teaser publié en mars, largement consacré à la découverte du monde des sorciers par Harry, ces nouvelles images nous emmènent cette fois beaucoup plus franchement dans les couloirs de Poudlard.

Et autant dire que les références au premier tome s'enchaînent. On découvre notamment Harry sous le Choixpeau, murmurant qu'il ne veut pas aller à Serpentard, ses premiers pas sur un terrain de Quidditch, le banquet dans la Grande Salle, la cape d'invisibilité, le Miroir du Riséd ou encore le fameux troll dans les toilettes.

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La bande-annonce offre également un aperçu du professeur Quirrell, ainsi que de nouvelles images de Severus Rogue, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall et Rubeus Hagrid.



Sous le sapin

Pour rappel, pour incarner le trio le plus célèbre du monde des sorciers, HBO a choisi trois jeunes acteurs. Dominic McLaughlin reprend le rôle de Harry Potter, Arabella Stanton celui d'Hermione Granger et Alastair Stout celui de Ron Weasley. Ils seront entourés notamment de John Lithgow en Dumbledore, Paapa Essiedu en Rogue, Janet McTeer en McGonagall et Nick Frost en Hagrid.

La première saison, composée de huit épisodes, adaptera le premier tome de la saga. Et l'attente ne sera finalement plus très longue. Initialement annoncée pour 2027, la série fera ses débuts le 25 décembre prochain sur HBO Max, accessible sous nos latitudes via CANAL+.

Un joli cadeau sous le sapin pour ceux qui n'ont toujours pas reçu leur lettre pour Poudlard, dont la nouvelle année a débuté hier, le 1er septembre.