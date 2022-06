Lors de la victoire du Portugal contre la République tchèque (2-0), Cristiano Ronaldo a disputé son dernier match de la saison avant de partir en vacances. Bild: keystone

Ronaldo fumeur? Expliquez-nous ce détail incroyable sur cette photo

Cristiano Ronaldo poste une photo de vacances. Le cliché a fait sensation sur les réseaux, même si elle ne montre qu'une famille en train de manger.

Après une saison harassante avec Manchester United et la sélection du Portugal, Cristiano Ronaldo est parti pour des vacances d'été bien méritées, on ne sait pas où. Sa compagne Georgina Rodriguez a publié des clichés du jet privé dans lequel la famille a voyagé.

La superstar du football a également posté une photo de vacances sur son compte Instagram. Un cliché qui a reçu plus de huit millions de likes. Pour rappel, Ronaldo est la personne qui a le plus d'abonnés dans le monde. CR7 s'est montré avec sa famille à la table de la salle à manger:

Le regard se porte d'abord sur les personnes présentes autour de la table: Ronaldo, sa compagne Georgina et quatre des enfants du couple. Ronaldo et Georgina sont les parents de deux filles (Alana et Bella); le footballeur a également amené Cristiano Ronaldo Junior et les jumeaux Eva et Mateo dans leur relation. Bella, âgée de quelques semaines seulement, n'apparaît pas sur la photo.

En y regardant de plus près, on remarque des détails. Les fans en discutent sur Twitter. Un utilisateur pense pouvoir reconnaître la modestie: malgré des comptes bien garnis, la tribu Ronaldo est assise à une table en bois ordinaire et n'a pas non plus de vaisselle en or devant elle. D'autres sont frappés par le regard triste du petit Mateo. Et l'un d'eux ne croit pas Ronaldo lorsqu'il dit qu'il a effectivement mangé quelque chose:

Mais ce qui fait vraiment sensation, c'est une petite boîte en carton. Environ 9 centimètres de long, 5,5 centimètres de large, 2 centimètres de haut. Ce sont les dimensions d'un paquet de cigarettes qui se trouvent là sur la table, à côté d'un citron coupé en deux dont l'ascète fait probablement couler le jus dans son eau.

Le corpus delicti à côté du citron et du téléphone. image: cristiano

Des cigarettes, sérieux, chez Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il fume? Ce sportif d'exception qui peaufine sa forme rigoureusement qui, un jour, lors d'une conférence de presse, a décidé de retirer deux bouteilles de Coca-Cola placées devant lui et a préconisé de boire de l'eau à la place? Ce Ronaldo qui a aujourd'hui 37 ans et dont on a dit lors d'une visite médicale à l'âge de 33 ans qu'il avait le corps d'un jeune de 20 ans?

Les questions s'enchaînent. Une réponse possible est que les cigarettes pourraient appartenir au photographe - quelqu'un a dû appuyer sur la gâchette. Les spéculations vont bon train sur le fait qu'il pourrait s'agir du frère de Ronaldo, Hugo Aveiro, qui est fumeur.

À votre avis?

«Les cigarettes de son frère» vous semble aussi crédible que lorsque Bart Simpson raconte à sa maîtresse d'école que le chien a mangé ses devoirs? Vous trouverez certainement une meilleure réponse à la question de savoir à qui appartiennent ces cigarettes et pourquoi il s'agit peut-être de CR7, qui s'est involontairement révélé être un fumeur. Nous sommes impatients de découvrir votre créativité dans les commentaires!

PS: Vous avez dès à présent mérité cette photo...

(ram)