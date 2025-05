Ces cartes de glaces vont vous rappeler des souvenirs

Enfant, à la piscine ou au bord du lac, on avait l'impression de passer des heures devant ces panneaux pour choisir LA glace qui nous ferait plaisir. Parce que oui, on avait le droit d'en prendre qu'une.

Jadis, vous passiez quatre de vos cinq semaines de vacances d’été à la piscine. Pas le grand bassin, celui de taille moyenne où vous aviez pied et où l'eau était douteusement chaude. Vous preniez le toboggan en remontant votre maillot de bain pour glisser plus vite et vous étiez un King si vous plongiez des 5 mètres (les 10 mètres, vous n'osiez y monter, car pris d'assaut par ceux que vous considériez comme des adultes, c'est-à-dire les enfants de 12 ans).

Et puis, tout à coup...

... vous aviez envie d'une glace

Vous vous retrouviez devant le panneau représentant les glaces disponibles et vous deviez faire un choix cornélien entre une glace crémeuse ou une glace à l'eau. Aïe, aïe, aïe, c'était si difficile, car elles donnaient toutes tellement envie.

Heureusement, la file d'attente devant le kiosque était interminable, ce qui vous laissait amplement le temps de changer d'avis au moins dix fois.

Voici des cartes de glaces des années 1970, 1980, 1990 et 2000.

Commençons avec cette carte de 1973 venue tout droit d'un Badi Schweizerdeutsch

Image: lusso

Dans les années 80, la mode était aux Calippso et aux Twister

Image: lusso

En 1987, le Popper, avec un piercing sur la langue faisait un tabac.

Image: lusso

Du sucre dans ces glaces?? Moooaa, juste un peu

Image: userinput

Dans les années 80, il y avait aussi les glaces sandwich, grosse révolution dans le monde des douceurs surgelées

Image: Langnese via pinterest

Les enfants qui avaient du fric prenaient des Magnum

Image: langnese via pinterest

Mais oui, c'est ça le bonheur

Image: langnese via pinterest

Une glace a définitivement disparu...

Image: langnese via pinterest

... la glace à la banane

Et ce truc imprononçable en allemand

Dans les années 2000, on a vu apparaître les Solero

Image: Langnese via pinterest

Rien ne remplace un Cornetto

Image: eskimo

Regardez comme ça rend heureux les glaces...

... tellement heureux.

Et puis évidemment, il y avait les fameuses Mövenpick

Image: Schöller via pinterest

