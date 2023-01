Cute news

29 photos et gifs d'animaux pour un lundi réussi

Bienvenue dans Cute News, votre dose hebdomadaire d'animaux mignons!

En ce début de semaine, vous n'avez pas envie de vous faire agresser par des nouvelles déprimantes? Vous êtes au bon endroit, safe space.

Ici, on prône la mignonnerie, les câlins d'animaux et les photos et gifs de chiens et de chats adorables.

Zzzzé parti!

Attention, chat furtif en approche.

«Chérie, que fait l'orignal dans le jardin?»

Langue de la semaine:

On a vu plus élégant, mais ça a le mérite d'être efficace.

Moi qui essaie de tenir le Dry January jusqu'au bout.

Surprise!

Je fais ce que je veux avec mes cheveux!

«Ce n'est pas le plus beau des nids, mais c'est MON nid!»

Monsieur, s'il vous plaît, restez sur la route.

Si petit!

© imgur

Au cas où vous auriez toujours voulu savoir comment dorment les éléphants, voici la réponse:

«Hééé! Et moi???»

L'un des animaux dans ce gif n'est pas un chat.

Sauter à travers la clôture, c'est aussi un art.

Il n'y a pas que les chiens qui aiment jouer dans la neige.

Cette vache est d'accord.

Certains préfèrent le printemps...

Miam! Miam! Miam!

Capy, le gardien des portes de l'enfer.

Plus de capybaras? D'accord.

1 / 13 Capybaras source: imgur

«Il y a quelqu'un?»

Munchies!!!

Culturons-nous ensemble aujourd'hui!

Le poisson à dents de croc vit dans des profondeurs allant jusqu'à 5000 mètres. D'une taille de 15 centimètres, ce sont de très petits poissons.

Je sais qu'on ne dit pas «culturons-nous».

«Je ne suis pas gros, ma fourrure fait de l'épaisseur.»

Friendship😍😍😍

Si petit et déjà de si grandes oreilles et de si grands yeux!

Quand tu es le premier dans le cinéma.

Regarder Cute News, c'est vraiment fatigant.

Le capitaine a parlé.

Câlin!

Maintenant c'est ton tour! Partagez vos plus belles photos d'animaux dans les commentaires!

