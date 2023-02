Cute News, c'est terminé. See you Nesquik!

Quand il fait si froid et surtout en début de semaine, on a besoin de quelque chose qui nous procure une sensation de chaleur et, surtout, qui nous donne le sourire.

Bella et Tulipe vont souvent prendre l'air. Et toi?

Voici les 31 photos et gifs d'animaux les plus drôles de la semaine

Le retour de Zelda et du Game Boy: voici les annonces de Nintendo

À l'occasion du Nintendo Direct qui s'est tenu ce 8 février 2023, Nintendo a fait le plein d'annonces pour ses futurs jeux dont les sorties sont prévues pour le premier semestre de l'année.

À 23 heures, hier soir, Nintendo a diffusé son premier «Direct» de l’année. Une conférence riche en annonces bien que passablement portée sur des contenus additionnels et des remasters. Parmi elles, il y avait évidemment de quoi satisfaire tous les possesseurs de la Switch avec la nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite tant attendue du jeu qui a accompagné la sortie de la console aux 122 millions de ventes, il y a 6 ans déjà.