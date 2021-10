Divertissement

Cute news

Cute News: Voici des bébés animaux mignons



Image: reddit

C'est lundi! Voici votre dose de bébés animaux

Cute News tout le monde!

Ils sont de retour: les animaux les plus mignons, les plus fluffy, les plus adorables, les plus maladroits et les plus petits que j'ai pu trouver sur les internets cette semaine. Préparez-vous pour votre dose de cuteness.

Comme j'imagine les lecteurs de Cute News chaque lundi matin.

reddit

J'oubliais quelque chose.

reddit/shutterstock

S'il vous plaît, aucun commentaire sur mes compétences en détourage de tasse à café. Je suis une fragilos.

Ou peut-être que vous êtes comme ça.

Image: reddit

Le regard vif...

Image: reddit

Plus que 23 jours avant Halloween. Ce doggo a déjà son costume.

Image: reddit

Je sais, je sais, 23 longs jours avant Halloween. Mais regardez cet écureuil!

La légende raconte que cette sorcière fait partie de l'Ordre du Phénix.

Comment un chat peut être si petit?!?

Image: reddit

J'aimerais qu'il reste bébé pour toujours.

Quelle beauté.

Image: reddit

Petite pause avec cette vidéo Twitter

Impossible de résister au regard de ce bébé panda.

Image: reddit

It's so fluffy!!!

Ça ressemble à quoi un bébé écureuil qui baille?

Image: reddit

Et un bébé hérisson qui baille?

Image: reddit

Encore 5 min de sieste...

Image: reddit

Combien ça coûte les bébés loutres au kilo?

Image: reddit

Où suis-je?

Image: reddit

Ne le regardez pas dans les yeux, vous risquez de fondre.

Image: reddit

Je veux un chat avec de grandes oreilles comme lui.

Image: reddit

«Maman, regarde comme je suis fort... Oh non.»

Image: reddit

«Maman, regarde comme je cours vite... Oh non.»

Image: reddit

Voici un bébé wombat en train de marcher.

Image: reddit

Le plein de vitamines.

Impossible de se lasser des bébés éléphants.

Image: reddit

Quel talent!

Image: reddit

Besoin d'un câlin.

Image: reddit

Oooh! Ça glisse!

Image: reddit

Bébé vache duveteuse 😍😍

Image: reddit

Instant tendresse.

Image: reddit

Y a rien de mieux que la pâte pas cuite.

Image: reddit

Les premières secondes de la vie d'une tortue.

Image: reddit

Et cherchant des GIF dans les profondeurs d'Internet, j'ai trouvé ceci:

Image: reddit

Savez-vous comment s'appelle cet animal? Okapi Ocelot Cerf musqué de Sibérie Quagga

Un autre GIF de cet étrange animal.

Image: reddit

C'est un... supense intenable... un okapi! Les okapis appartiennent à la famille des girafes et sont également appelés girafes des forêts. Ils sont en voie de disparition. Leur seul habitat se trouve dans le nord du Congo.

Retrouvez les autres animaux du sondage ci-dessous (eh oui, je ne les ai pas inventés).

Ocelot

Image: reddit

Quagga

Cerf musqué de Sibérie

Image: reddit

Ces longues canines sont-elles vraiment utiles? Si vous savez à quoi elles servent, écrivez-moi dans les commentaires!

Continuons avec ces deux pros du foot.

Image: reddit

Et parce que c'est beaucoup trop mignon, un autre extrait de cette vidéo.

Image: reddit

Vous regardez quoi?

Image: reddit

Je suis caché.

Image: reddit

On me voit, on me voit plus.

Image: reddit

«J'arrive!»

Image: reddit

«Moi aussi j'arrive!»

Image: reddit

Un grand verre de lait pour le calcium tous les matins.

Image: reddit

«Je t'ai eu!»

Image: reddit

Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse sur une dernière photo de chat que j'aime bien, que mon patron m'a envoyée .

Image: reddit

Je vous souhaite une bonne semaine! Tcho!

