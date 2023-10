Cute news

Vous ne résisterez pas à ces 23 mèmes d’animaux amusants

Les animaux n'ont pas la parole, mais ils nous racontent un million d'histoires. Comme ces 23 mèmes amusants le prouvent.

Cute News, everyone!

Vous êtes prêt à recommencer une nouvelle semaine? Vous avez dressé votre liste de «goals» et vos bonnes résolutions du lundi? Non? Allons, ne culpabilisez pas. La vie, c'est aussi fait pour se détendre, et surtout, rire. watson va vous aider à vous mettre d'humeur taquine, en vous compilant 23 mèmes d'animaux trop amusants.

Prêt? Legggooooooooo!!

Je ne sais pas qui en a besoin. Mais voici un bébé toucan.



(On a besoin d'un zoom, n'est-ce pas?)

Juste des capybaras qui traînent avec d’autres animaux...

J’ai googlé «chats polaires». Je n’ai pas été déçu.

Un intrus s'est glissé dans l'image.

Quand le chien a grandi entouré de chats, et qu'il est maintenant plus chat qu'un chat.

Ce que se disent des chiens bavardant dans un parc:

«Comment votre humain vous appelle-t-il?»

«Quiestunbongarçon»

«Omg, moi aussi !»

Comment je me sens quand j’entre dans une pièce climatisée.

Si vous lisez ceci, c’est que mon chien vous aime.

«Désolée, ma mère a dit non.»

J’ai trouvé le bus pour le paradis.

Petit retour en enfance: lorsque vous éteignez les lumières du sous-sol et que vous courez à l’étage avant que la mort ne vienne vous chercher.

Elle a vu une souris.

Ces lémuriens partagent un repas. Non, il ne s'agit pas d’une nouvelle espèce d’araignée d’Australie.

Les pandas roux sont les animaux les plus chou du monde. Period. On dirait qu'ils sortent tout droit d'un jeu vidéo.

«Je suppose que vous vous demandez pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui. »

Réunion de crise.

POV: quand on boit de l'eau, mais que notre pote raconte une blague.

A chaque fois que vous ratez une expérience, pensez à ce pigeon qui croit avoir réussi son nid.

Lorsque vous parlez de votre travail à vos grands-parents et qu’ils n’ont aucune idée de ce dont vous parlez, mais qu’ils vous soutiennent quoi qu'il arrive.

Quand vous vous asseyez et que vos cuisses font «the thing».

Quand vous avez accidentellement cliqué sur «Ouvrir dans une nouvelle fenêtre» au lieu de «Ouvrir dans un nouvel onglet».

Quand personne ne vous a cru, mais qu'il s’avère que vous aviez raison.

Quand quelqu’un vous a expliqué quelque chose 7 fois, mais que vous ne comprenez toujours pas, et que vous espérez qu’on vous pardonnera votre stupidité.

Lorsque vous montrez à quelqu’un quelque chose dont vous êtes vraiment fier, mais qu’il vous dit simplement «cool» et change de sujet.

La cruauté.

C'est tout pour aujourd'hui.

A la semaine prochaine, c'te équipe!​

