Cute news

29 animaux mignons pour bien commencer la semaine

Cute News, tout le monde!

C'est lundi et vous avez envie de vous noyer dans votre tasse à café, mais ne déprimez pas! Car voici 29 photos et gifs d'animaux chou comme tout, qui mettront un peu de Vicks VapoRub sur votre petit cœur tout stressé.

Êtes-vous bien réveillé?

Oui, mais n'abusez pas du café

On n'est jamais mieux servi que par soi-même.

Mon tour!

DIS VOISIN, T'AURAIS PAS DE LA FARINE? JE FAIS UNE TARTE!

Dans la catégorie: «animaux mignons quand ils sont petits uniquement»

Regarde chérie... sans les mains!

Vous avez déjà vu un papillon aussi gros?

Cette espèce s'appelle la teigne de l'Atlas et est l'un des plus grands papillons. Vous pouvez en savoir plus sur les papillons de nuit ici.

Très drôle.

Il n’est pas très content du portrait qu'on a fait de lui.

Un cachalot mange un calmar géant. Fascinant!

C'est l'élu.

Faudrait pas rater le pédibus.

Selfie!

Coucou!

Petite collation.

Qu'avez-vous apporté avec vous ? 😦

Doggo vit sa meilleure vie.

Il ressemble à Sanka, la mascotte officieuse de watson:

Je sais que tu gardes les plus beaux linges quelque part ici!

Si poétique!

Presque cinématographique !

*musique dramatique*

Voici la langue de la semaine:

Coup de boule délicat.

Quelle curiosité!

Qui veut jouer à cache-cache ?

On se suit!

Ces bébés pieuvres n'ont pas encore éclos et sont dans leurs œufs.

Ne me quitte pas! 🥺

Un bisou de maman loutre pour terminer en beauté.

Cute News, c'est terminé! See you Nesquik!

Cet éléphant épluche des bananes avec sa trompe

Vidéo: watson

