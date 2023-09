Cute news

Vous voulez voir des animaux trop chou? C'est par ici!

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Après un week-end rafraichissant mais relativement ensoleillé, voici enfin venu le temps des Cute News! Aujourd'hui, il y a deux choses spéciales au menu. D'une part, nous en apprendrons plus sur une espèce de cigogne. Et d'autre part, nous verrons des images prises en mode panoramique. Et surprise, ce mode a un véritable potentiel artistique.

On n'en dit pas plus pour le moment. Legggooooooo!

Que votre journée soit aussi équilibrée que ce chat qui franchit une clôture en toute détente:

A fondre, ce regard!

On ne peut pas faire plus chou.

Aujourd'hui, nous faisons la connaissance du Jabiru d'Afrique.

Cet échassier vit dans les marais et les lacs d'Afrique et se nourrit de poissons, de serpents, d'insectes, de grenouilles et de rongeurs.

Les Jabirus vivent en couple et ont des territoires bien définis.

Ces oiseaux sont considérés comme menacés. En 2016, il existait entre 670 et 17 000 individus.

Leur population diminue, mais pas de manière inquiétante.

Image: imago images

La langue de la semaine:

Nouvelle tendance dans le monde d'Otten: le tutu aux algues.

Pourquoi il sourit comme s'il connaissait un secret que vous ignorez?

Qui se cache ici?

Mini-langue:

Maintenant, descendez de là!

Pris sur le fait

On peut créer facilement de l'art abstrait avec nos smartphones, notamment grâce au mode panoramique. Florilège.

N'ayez pas peur, ce n'est pas un chien à trois têtes.

Le mode panoramique n'est pas toujours la solution:

Le museau, une nouvelle victime du mode panoramique.

Quand tout à coup, des bois de cerf te sortent du derrière:

Et que tu as cinq jambes.

Fourmilier, c'est toi?

Lorsqu'un jeune enfant dessine un chien, cela donne à peu près ceci:

Le Corgi le plus long du monde:

😂

Monter sur ses grands chevaux...ou pas:

Voilà, fini les images panoramiques. Retour à la réalité.

POV: quand tu oublies la présence de tes enfants:

Oups, il se fait tard...On vous laisse bosser.

C'est tout pour aujourd'hui!

A la semaine prochaine, c'te équipe!​

On continue?

Ce pauvre ours s'est coincé la tête dans une poubelle Vidéo: watson