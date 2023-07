Cute news

C'est lundi! Voici 27 photos et gifs d'animaux drôles🥰

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, tout le monde!

C'est à nouveau le début de la semaine, mais comme ce sont les grandes vacances, il y a moins de monde sur la route, moins de monde dans les transports publics, moins d'activités... bref, c'est plus calme.

N'empêche, Cute News se doit de vous offrir des photos et des gifs d'animaux mignons chaque lundi. Alors voilà!

Quand tu veux juste qu'on te laisse tranquille:

Aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire:

Vous êtes cerné!

Aaawwww! 🥰

Comme un lundi!

Opération de sauvetage enclenchée:

Ce martin-pêcheur ne bouge pas sa tête pour repérer les poissons.

Si vous faites du home office et que vous cherchez une position confortable.

Comment ça a commencé...

... Comment ça a fini.

Le bordel dans 3... 2... 1.

Moi aussi je veux venir à la pool party!

Wow!

Les raies pondent entre 10 et 35 œufs par an. Il faut entre cinq et six mois dans l'aquarium pour que les petits éclosent, dans la nature on pense que cela prend plus de temps car les conditions sont plus dures. Les coquilles vides peuvent être trouvées sur la plage.

Un snack?

Sieste au soleil.

Zut, l'orque est toujours là...

Je ne serai jamais autant en phase avec qui que ce soit.

Fera-t-il de la publicité pour le nouveau film Barbie?

D'ailleurs...

Facile.

N'oubliez pas de bien vous hydrater!

Y a-t-il quelque chose de plus beau que lorsque les chats se font un câlin?

Non, je ne pense pas.

Stop, STOP! Où vas-tu?

Aucun poisson ni chien n'a été blessé.

Quand tu te prends pour un lapin:

Ne me prends pas pour un imbécile.

Un autre être humain trompé (cette fois par un raton laveur):

Nous terminons Cute News comme nous l'avons commencé: avec des capybaras.

Cute News, c'est terminé pour aujourd'hui. See you Nesquik!

24 gâteaux hérisson affreusement moches 1 / 26 24 gâteaux hérisson affreusement moches