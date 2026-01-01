La Zurichoise Manon Meret Bannerman est le «visuel» du groupe Katseye. Image: watson

Cette Suissesse fait partie des people «les plus stylés de 2025»

La Suissesse Manon Meret Bannerman fait partie de la prestigieuse liste des personnes les plus stylées de 2025, récemment dressée par le New York Times. Cette Zurichoise fait partie du groupe ultra-populaire Katseye. Rétrospective en images.

Elle jeune, belle, et mondialement connue pour faire partie d'un groupe de pop globale aux méthodes inspirées de la K-Pop. La Zurichoise Manon Meret Bannerman fait partie du groupe Katseye, géré par Hybe, le géant sud-coréen du divertissement (connu pour être l'agence de BTS, TXT, NewJeans, etc.), et Geffen Records, un gros label de musique américain.

Or, voici quelque temps, l'on apprenait que Katseye figurait dans la prestigieuse liste du New York Times des «67 personnes les plus stylées de 2025». Autrement dit...

Il y a une Suissesse dans cette liste des gens les plus fashion de la planète! Hurrah!

La publication en question 👇

Manon est au milieu.

«Après avoir été la vedette d'une campagne publicitaire pour la collection automne-hiver de jeans de Gap, le groupe de filles, âgé d'un an a reçu deux nominations aux Grammy Awards, dont celle du meilleur nouvel artiste.» Le New York Times

Toutes les infos à propos de cette liste 👇

Katseye a connu un succès fulgurant depuis son lancement par le documentaire Dream Academy, diffusé sur Netflix fin 2023. Depuis lors, jouissant de l'aura de la K-pop, les filles ont pris d'assaut les réseaux du monde entier, de Douyin à TikTok.

Dans ce groupe, l'on trouve tout type de profil et de nationalité - un concept innovateur susceptible de séduire les fans du monde entier. Il y a Sophia (des Philippines), Daniela et Megan (des Etats-Unis), Lara, une Indienne élevée aux Etats-Unis, ou encore Yoonchae, de Corée du Sud. Enfin, il y a la chouchou des fans du groupe, la Suissesse Meret Manon Bannerman, 23 ans, qui vivait à Zurich avant d'être embarquée dans cette grande aventure musicale à Los Angeles.

Cette créatrice de contenu née à Lucerne d'une mère suisse-italienne et d'un père ghanéen avait déjà un petit succès sur les réseaux. Mais rien à voir avec les 5,1 millions de followers sur Instagram actuels de celle qui est considérée comme le «visuel» du groupe.

A travers Katseye, la Zurichoise a reçu de nombreuses distinctions. Le groupe est entré dans le Billboard Hot 100 grâce au titre Gabriela. Aux VMAs 2025, les filles ont remporté le prix de la «Performance PUSH de l'année» pour leur titre Touch. Elles ont été nommées «Best New Artist» et «Best Pop Duo/Group Performance» aux Grammy Awards 2026.

Entre chorégraphies ultra-millimétrées et nombreuses apparitions dans les magazines américains, Manon fait partie de ces personnalités qui contribuent à ancrer les personnalités helvétiques dans le paysage médiatique mondial.

L'occasion de revenir sur les looks les plus iconiques de son année. L'occasion également de vous la présenter, si son nom ne vous est pas encore très familier.

Le groupe Katseye est devenu viral sur les réseaux après avoir tourné dans une pub pour la marque Gap. Celle-ci a marqué positivement les esprits, juste après le bad buzz monumental que Syndey Sweeney avait généré avec sa pub American Eagle.

La fameuse pub Gap👇 Vidéo: youtube

Les membres du girls band sont connues pour offrir les prestations les plus qualitatives de leur génération. Leurs dance breaks, ici pour le titre Gabriela, comprennent de nombreuses acrobaties et des chorégraphies très intenses.

Manon fait régulièrement la Une des magazines avec son groupe. source: instagram @meretmanon

Manon est son trophée des VMAs, en septembre 2025.

Manon durant le dance break du titre Gnarly.

