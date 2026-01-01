assez ensoleillé-3°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Manon Meret Bannerman est une des people les plus stylés de 2025

La Zurichoise Manon Meret Bannerman fait partie du groupe Katseye.
La Zurichoise Manon Meret Bannerman est le «visuel» du groupe Katseye.Image: watson

Cette Suissesse fait partie des people «les plus stylés de 2025»

La Suissesse Manon Meret Bannerman fait partie de la prestigieuse liste des personnes les plus stylées de 2025, récemment dressée par le New York Times. Cette Zurichoise fait partie du groupe ultra-populaire Katseye. Rétrospective en images.
01.01.2026, 11:5501.01.2026, 11:55
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Elle jeune, belle, et mondialement connue pour faire partie d'un groupe de pop globale aux méthodes inspirées de la K-Pop. La Zurichoise Manon Meret Bannerman fait partie du groupe Katseye, géré par Hybe, le géant sud-coréen du divertissement (connu pour être l'agence de BTS, TXT, NewJeans, etc.), et Geffen Records, un gros label de musique américain.

Or, voici quelque temps, l'on apprenait que Katseye figurait dans la prestigieuse liste du New York Times des «67 personnes les plus stylées de 2025». Autrement dit...

Il y a une Suissesse dans cette liste des gens les plus fashion de la planète! Hurrah!

La publication en question 👇

Manon est au milieu.
Manon est au milieu.
«Après avoir été la vedette d'une campagne publicitaire pour la collection automne-hiver de jeans de Gap, le groupe de filles, âgé d'un an a reçu deux nominations aux Grammy Awards, dont celle du meilleur nouvel artiste.»
Le New York Times

Toutes les infos à propos de cette liste 👇

Voici les 67 «personnes les plus stylées de 2025»

Katseye a connu un succès fulgurant depuis son lancement par le documentaire Dream Academy, diffusé sur Netflix fin 2023. Depuis lors, jouissant de l'aura de la K-pop, les filles ont pris d'assaut les réseaux du monde entier, de Douyin à TikTok.

Dans ce groupe, l'on trouve tout type de profil et de nationalité - un concept innovateur susceptible de séduire les fans du monde entier. Il y a Sophia (des Philippines), Daniela et Megan (des Etats-Unis), Lara, une Indienne élevée aux Etats-Unis, ou encore Yoonchae, de Corée du Sud. Enfin, il y a la chouchou des fans du groupe, la Suissesse Meret Manon Bannerman, 23 ans, qui vivait à Zurich avant d'être embarquée dans cette grande aventure musicale à Los Angeles.

Cette créatrice de contenu née à Lucerne d'une mère suisse-italienne et d'un père ghanéen avait déjà un petit succès sur les réseaux. Mais rien à voir avec les 5,1 millions de followers sur Instagram actuels de celle qui est considérée comme le «visuel» du groupe.

La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice

A travers Katseye, la Zurichoise a reçu de nombreuses distinctions. Le groupe est entré dans le Billboard Hot 100 grâce au titre Gabriela. Aux VMAs 2025, les filles ont remporté le prix de la «Performance PUSH de l'année» pour leur titre Touch. Elles ont été nommées «Best New Artist» et «Best Pop Duo/Group Performance» aux Grammy Awards 2026.

Entre chorégraphies ultra-millimétrées et nombreuses apparitions dans les magazines américains, Manon fait partie de ces personnalités qui contribuent à ancrer les personnalités helvétiques dans le paysage médiatique mondial.

L'occasion de revenir sur les looks les plus iconiques de son année. L'occasion également de vous la présenter, si son nom ne vous est pas encore très familier.

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Le groupe Katseye est devenu viral sur les réseaux après avoir tourné dans une pub pour la marque Gap. Celle-ci a marqué positivement les esprits, juste après le bad buzz monumental que Syndey Sweeney avait généré avec sa pub American Eagle.

Une Suissesse et son groupe font la «leçon» à Sydney Sweeney

La fameuse pub Gap👇

Vidéo: youtube

Image
source: instagram @meretmanon

Image
source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Les membres du girls band sont connues pour offrir les prestations les plus qualitatives de leur génération. Leurs dance breaks, ici pour le titre Gabriela, comprennent de nombreuses acrobaties et des chorégraphies très intenses.

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon
«Angoissant» Cette Suissesse et son groupe reçoivent des menaces de mort

Manon Meret de Katseye
Manon fait régulièrement la Une des magazines avec son groupe. source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
Manon est son trophée des VMAs, en septembre 2025. source: instagram @meretmanon

Manon durant le dance break du titre Gnarly.

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon
Ce groupe mondialement connu va participer à la Star Academy

Manon Meret de Katseye
source: instagram @meretmanon

Katseye: GnarlyVidéo: YouTube/HYBE LABELS

Image
source: instagram @meretmanon
Chaud devant! Les dernières actus people!
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
de Marine Brunner
Kim Kardashian dégomme des gens
Kim Kardashian dégomme des gens
de Sainath Bovay
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
de Margaux Habert
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari

Esdeekid, le rappeur qui bousille tout

Vidéo: watson

Les 10 chauves les plus sexy

1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Gap lance une pub avec le groupe pop Katseye
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
C'est la fin d'une ère
C’est une ère qui s’éteint pour les milléniaux ayant grandi avec la télévision. La chaîne musicale née dans les années 80, qui a fait de la téléréalité sa spécialité dans les années 2000, va cesser d’émettre dans de nombreux pays.
Fondée en 1981 aux États-Unis comme un miracle contestataire sous l’ère du président conservateur Ronald Reagan, la chaîne de télévision musicale MTV, qui a forgé la culture de toute une génération de milléniaux, va supprimer l’ensemble de ses chaînes musicales en Europe à compter du 31 décembre. Seule la chaîne principale subsistera, mais sans musique, puisque le contenu sera désormais consacrée exclusivement à la téléréalité, un domaine dont MTV avait fait sa spécialité au début des années 2000.
L’article