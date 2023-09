Cute news

Besoin de douceur? Parfait! Voici 27 animaux mignons!

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Vous connaissez une meilleure manière de commencer la journée qu'avec des photos et vidéos d'animaux mignons? Moi non plus!

Bonjour!

On est dans quel mood, aujourd'hui?

C'est partiiii!

Nouveaux copains?

Allez, assez joué dehors, on rentre!

La petite langue de la semaine:

Quand on a des plus petites pattes:

Quand c'est dimanche et que t'as passé la journée à scroller....

Héhé, je peux sauter plus haut que toi!

Des jumeaux?!

Encore une belle amitié:

(On s'en lasse pas, hein oui?)

Regaaaarde, des rennes!

Les propriétaires de chats connaissent tous cette situation...

On aime les chats? Voici 23 photos qui prouvent qu'ils sont liquides:

1 / 25 23 photos qui prouvent que les chats sont liquides source: sadanduseless

Qu'est-ce que tu as là?

Ce poisson saute hors de l'eau pour manger des fruits!

C'est pas encore l'heure de se rendormir, si?!

Nan! Je suis réveillé!

On fait un jeu? Trouvez le vrai chien:

Cliquez sur l'image pour voir la réponse:

Et sinon, barboter dans la boue, on aime ça par ici?

NOOON!

Allez, la douche!

On est plutôt bain?

Elle est si chou cette fouine, non?

Awww 😍

Image: United States Fish and Wildlife Service

Bon, elles sont mimi, mais elles sont agressives... Mieux vaut les fuir!

Difficile à croire quand on voit cette petite bouille...

Image: imago images

A votre tour d'inonder la section commentaires avec des animaux trop mim's!

Des chèvres envahissent une rue aux Etats-Unis Vidéo: watson