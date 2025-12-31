beau temps-1°
Marinade

46 looks inspirants pour votre tenue du Nouvel An

Voici une sélection de looks pour votre Nouvel-An si vous n&#039;avez aucune inspiration pour franchir le cap.
La soirée approche et vous ne savez pas encore comment vous habiller pour le réveillon de la Saint-Sylvestre? Voici quelques inspirations si vous comptez festoyer - ou non.getty/watson
Marinade

En panne d'inspiration pour votre tenue du Nouvel An? Voici 46 idées

Vous n'avez encore aucune idée de la manière dont vous allez vous saper ce soir, mais les 12 coups de minuit approchent aussi sûrement que le sabre du bouchon de champagne? Pas de panique. Vous trouverez ci-dessous de quoi vous inspirer, quel que soit le genre de soirée au programme. Paillettes et froufrous garantis - mais pas que.
31.12.2025, 12:0031.12.2025, 12:00
Marine Brunner
Marine Brunner
Plongez dans la marinade
Un petit jus épicé comme il se doit sur la mode, pour pimenter toute bonne pièce qui se respecte. En particulier quand c’est du veau ou du croco. Et pour plus de marinade, c'est ici que ça se passe.

Quand il s'agit d'accompagner dignement le passage à la nouvelle année, il y a quelques indispensables. Une pincée d'optimisme, un soupçon d'esprit festif, une coupe de champagne - et, évidemment, la tenue adéquate. Si les adeptes ne jurent que par les paillettes et les strass, d'autres préféreront miser sur le cuir, une veste de costard ou simplement une pièce élégante qu'ils apprécient.

Marinade
Pourquoi on fout toutes des paillettes de pupute à Nouvel An

Pour ceux qui auraient envie de changer du look boule à facette, d'autres possibilités moins évidentes s'offrent à vous. Vous en trouverez forcément une dans votre dressing.

Le rosé

Rien de tel pour commencer l'année en voyant la vie en rose (poudré).

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
PARIS, FRANCE - OCTOBER 05: Zofia Krasicki wears black long sleeves top, pink tulle maxi skirt, black clutch bag, black heels, outside Akris, during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris ...
Getty Images Europe

La nuisette en dentelle

L'avantage, c'est que vous pourrez vous glisser au lit sans même avoir besoin de vous changer.

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
Image
image: getty
Image
image: instagram

La transparence

Quand on joue bien avec, c'est à la fois révélateur, sexy, élégant, intrigant et mystérieux.

Image
image: getty
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
Image
image: instagram

Le velours

Pour commencer l'année en douceur.

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
Image
pinterest
Image
pinterest
Image
pinterest

La fourrure

Fausse, évidemment. Nous ne sommes pas des animaux.

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe

Le costard

Un très bon classique, avec un twist: oversized, une ceinture hyper large, un décolleté plongeant, de la lingerie ou les jambes nues.

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
HAMBURG, GERMANY - NOVEMBER 13: Laura Noltemeyer is seen wearing a navy pinstriped tailored suit consisting of a double-breasted blazer with structured shoulders, peak lapels and buttoned cuffed by Se ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
Image
image: getty

La couleur

Le soir du Nouvel An est une bonne occasion de combattre la morosité ambiante: fuchsia, vert pomme ou rouge, les couleurs vous porteront chance (et vous permettront de vous démarquer au milieu de la foule toute de noir vêtue).

Analyse
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
PARIS, FRANCE - DECEMBER 18: Carrole Sagba wears shoulder-length straight brown bob hair with a center part, makeup with an even complexion, defined brows and deep red lipstick, narrow brown-tinted su ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe

Le total look noir

Pour les inconditionnels, sortez au moins un peu de votre zone de confort en optant pour des volumes originaux, des matières ou des pièces hors du commun. Vous n'allez pas filer le cafard à tout le monde dès les premières secondes de 2026, non?

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe

L'accessoire maximaliste

Quand on ne sait pas quoi mettre ou que toutes nos fringues nous semblent tristes, rien de tel qu'un accessoire complètement barge pour donner un coup de pep's - même si ce n'est pas un mini Birkin.

BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Faut avouer que ça en jette.Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe

L'argent

Allez, on ne change pas une équipe qui gagne! Les mordus d'argenté se régalent tous les ans, et il n'y a pas de raison que cela change.

Image
Image

Les paillettes

Enfin... Oui, on était bien obligé de finir avec la star du jour! Qu'elles soient blanches, noires ou colorées, qu'on les associe avec un jeans ou un blazer, qu'on la joue en total look ou juste en petites touches... les paillettes sont toujours un succès.

Image
image: pinterest
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
Image
image: instagram
Image
image: instagram
Image
image: pinterest
BERLIN, GERMANY - DECEMBER 10: Sonia Lyson is seen wearing black, oval-shaped Vehla sunglasses. Her outfit is cream-colored, consisting of a long, oversized faux fur coat that reaches her ankles. Unde ...
Getty Images Europe
Image
image: instagram
Image
getty
Image
image: instagram
PARIS, FRANCE - DECEMBER 04: Alba Garavito Torre wears long brown hair parted at the center with natural skin and neutral lipstick, an off-white cashmere pullover, a gold sequin midi skirt by Rich Rad ...
Getty Images Europe
Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
Des voitures «sapin de Noël»
Video: watson
L’article