En panne d'inspiration pour votre tenue du Nouvel An? Voici 46 idées
Quand il s'agit d'accompagner dignement le passage à la nouvelle année, il y a quelques indispensables. Une pincée d'optimisme, un soupçon d'esprit festif, une coupe de champagne - et, évidemment, la tenue adéquate. Si les adeptes ne jurent que par les paillettes et les strass, d'autres préféreront miser sur le cuir, une veste de costard ou simplement une pièce élégante qu'ils apprécient.
Pour ceux qui auraient envie de changer du look boule à facette, d'autres possibilités moins évidentes s'offrent à vous. Vous en trouverez forcément une dans votre dressing.
Le rosé
Rien de tel pour commencer l'année en voyant la vie en rose (poudré).
La nuisette en dentelle
L'avantage, c'est que vous pourrez vous glisser au lit sans même avoir besoin de vous changer.
La transparence
Quand on joue bien avec, c'est à la fois révélateur, sexy, élégant, intrigant et mystérieux.
Le velours
Pour commencer l'année en douceur.
La fourrure
Fausse, évidemment. Nous ne sommes pas des animaux.
Le costard
Un très bon classique, avec un twist: oversized, une ceinture hyper large, un décolleté plongeant, de la lingerie ou les jambes nues.
La couleur
Le soir du Nouvel An est une bonne occasion de combattre la morosité ambiante: fuchsia, vert pomme ou rouge, les couleurs vous porteront chance (et vous permettront de vous démarquer au milieu de la foule toute de noir vêtue).
Le total look noir
Pour les inconditionnels, sortez au moins un peu de votre zone de confort en optant pour des volumes originaux, des matières ou des pièces hors du commun. Vous n'allez pas filer le cafard à tout le monde dès les premières secondes de 2026, non?
L'accessoire maximaliste
Quand on ne sait pas quoi mettre ou que toutes nos fringues nous semblent tristes, rien de tel qu'un accessoire complètement barge pour donner un coup de pep's - même si ce n'est pas un mini Birkin.
L'argent
Allez, on ne change pas une équipe qui gagne! Les mordus d'argenté se régalent tous les ans, et il n'y a pas de raison que cela change.
Les paillettes
Enfin... Oui, on était bien obligé de finir avec la star du jour! Qu'elles soient blanches, noires ou colorées, qu'on les associe avec un jeans ou un blazer, qu'on la joue en total look ou juste en petites touches... les paillettes sont toujours un succès.