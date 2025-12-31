La soirée approche et vous ne savez pas encore comment vous habiller pour le réveillon de la Saint-Sylvestre? Voici quelques inspirations si vous comptez festoyer - ou non. getty/watson

Marinade

En panne d'inspiration pour votre tenue du Nouvel An? Voici 46 idées

Vous n'avez encore aucune idée de la manière dont vous allez vous saper ce soir, mais les 12 coups de minuit approchent aussi sûrement que le sabre du bouchon de champagne? Pas de panique. Vous trouverez ci-dessous de quoi vous inspirer, quel que soit le genre de soirée au programme. Paillettes et froufrous garantis - mais pas que.

Quand il s'agit d'accompagner dignement le passage à la nouvelle année, il y a quelques indispensables. Une pincée d'optimisme, un soupçon d'esprit festif, une coupe de champagne - et, évidemment, la tenue adéquate. Si les adeptes ne jurent que par les paillettes et les strass, d'autres préféreront miser sur le cuir, une veste de costard ou simplement une pièce élégante qu'ils apprécient.



Pour ceux qui auraient envie de changer du look boule à facette, d'autres possibilités moins évidentes s'offrent à vous. Vous en trouverez forcément une dans votre dressing.

Le rosé

Rien de tel pour commencer l'année en voyant la vie en rose (poudré).

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Getty Images Europe

La nuisette en dentelle

L'avantage, c'est que vous pourrez vous glisser au lit sans même avoir besoin de vous changer.

Getty Images Europe

Getty Images Europe

image: getty

image: instagram

La transparence

Quand on joue bien avec, c'est à la fois révélateur, sexy, élégant, intrigant et mystérieux.

image: getty

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Getty Images Europe

image: instagram

Le velours

Pour commencer l'année en douceur.

Getty Images Europe

pinterest

pinterest

pinterest

La fourrure

Fausse, évidemment. Nous ne sommes pas des animaux.

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Le costard

Un très bon classique, avec un twist: oversized, une ceinture hyper large, un décolleté plongeant, de la lingerie ou les jambes nues.

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Getty Images Europe

image: getty

La couleur

Le soir du Nouvel An est une bonne occasion de combattre la morosité ambiante: fuchsia, vert pomme ou rouge, les couleurs vous porteront chance (et vous permettront de vous démarquer au milieu de la foule toute de noir vêtue).

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Le total look noir

Pour les inconditionnels, sortez au moins un peu de votre zone de confort en optant pour des volumes originaux, des matières ou des pièces hors du commun. Vous n'allez pas filer le cafard à tout le monde dès les premières secondes de 2026, non?

Getty Images Europe

Getty Images Europe

L'accessoire maximaliste

Quand on ne sait pas quoi mettre ou que toutes nos fringues nous semblent tristes, rien de tel qu'un accessoire complètement barge pour donner un coup de pep's - même si ce n'est pas un mini Birkin.

Faut avouer que ça en jette. Getty Images Europe

Getty Images Europe

Getty Images Europe

L'argent

Allez, on ne change pas une équipe qui gagne! Les mordus d'argenté se régalent tous les ans, et il n'y a pas de raison que cela change.

Les paillettes

Enfin... Oui, on était bien obligé de finir avec la star du jour! Qu'elles soient blanches, noires ou colorées, qu'on les associe avec un jeans ou un blazer, qu'on la joue en total look ou juste en petites touches... les paillettes sont toujours un succès.

image: pinterest

Getty Images Europe

Getty Images Europe

image: instagram

image: instagram

image: pinterest

Getty Images Europe

image: instagram

getty

image: instagram