Votre pilule de bonheur du lundi? Des animaux mignons, évidemment

Décorer l'intérieur de son frigo, la tendance absurde du moment

On appelle ça le «fridgescaping». Cette tendance consiste à rendre le contenu du frigo esthétique. Ses adeptes se retrouvent sur TikTok et partagent leurs astuces.

Pour la plupart d'entre nous, le frigo est un placard froid dans lequel on met des aliments et des boissons et qu'on ouvre plusieurs fois par jour pour se nourrir et s'hydrater. Rien de très sexy. Mais pour d'autres, le frigo est un cadre dans lequel ils laissent exprimer leur créativité. Le «fridgescaping »(contraction des mots anglais «fridge» (frigo) et «escaping» (s'évader) est une esthétique en vogue sur les réseaux sociaux.