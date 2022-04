Coucou! Nous sommes les animaux mignons du lundi!

C'est tout pour aujourd'hui! Maintenant, à vous de jouer. Postez vos plus belles photos d'animaux dans les commentaires.

Je ne veux pas vous retenir trop longtemps, alors on va commencer tout de suite avec les photos:

Cute News, everyone!

Ce chihuahua détient le record du plus vieux chien au monde

Petit, mais costaud, voici le doyen des chiens. Il s'appelle TobyKeith et il est entré officiellement comme le chien le plus vieux actuellement en vie dans Le Livre Guinness des records.

Ce sont souvent les plus petits êtres vivants qui sont les plus résistants, la preuve en est avec ce chihuahua de 21 ans qui détient officiellement un titre au Guinness World Records comme étant le plus vieux chien en vie.