La naturalisation de George Clooney fait grincer des dents

L'acteur américain, son épouse et leurs deux enfants ont obtenu la nationalité française. Or, il semblerait que certaines conditions nécessaires à la citoyenneté ne sont pas tout à fait remplies.

Samedi dernier, l’acteur américain George Clooney, son épouse, Amal Alamuddin Clooney, et leurs jumeaux de 8 ans ont obtenu la nationalité française. L'acteur que l'on a pu voir tout récemment dans le film Jay Kelly sur Netflix et sa famille vivent en partie dans le sud de la France, plus précisément à Brignoles dans le Var, où ils possèdent un domaine viticole appelé le Canadel.



Sauf que cette naturalisation française suscite une polémique politique, explique le média Sud Ouest. En effet, obtenir un passeport n'est pas une mince affaire et exige des conditions rigoureuses.

Y a-t-il «deux poids, deux mesures»?

L’acteur a reconnu lui-même qu’il ne maîtrisait pas très bien la langue de Molière, alors que la connaissance du français fait partie des critères indispensables pour devenir un citoyen. Une naturalisation qui interroge alors que de nouveaux tests civiques et de langue sont d'ailleurs imposés aux étrangers souhaitant s’installer durablement en France à partir du 1er janvier 2026. Un taux de 80% de bonnes réponses sera exigé pour valider ces examens et obtenir le précieux sésame.

Outre la maîtrise de la langue, il faut également résider légalement en France depuis cinq ans. Or, le couple Clooney n’a acquis son domaine à Brignoles, dans le Var, qu’en 2021, soit en deçà des cinq années requises.

«Ce n’est pas le bon message qui est envoyé»

Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministère de l’Intérieur, s'est exprimée mercredi 31 décembre sur le plateau de France Infos à propos de la naturalisation de George Clooney. Celle-ci a reconnu qu’elle était «fière» que la star hollywoodienne «demande la nationalité française», mais que les conditions de l’obtention du sésame la laissaient néanmoins circonspecte.

«Je ne m’engage qu’à titre personnel, j’aimerais connaître et je vais voir l’entièreté de la procédure, parce que je pense que ce n’est pas le bon message qui est envoyé» Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministère de l’Intérieur. france info

La ministre a ajouté comprendre «à titre personnel» le sentiment de certains Français de «deux poids deux mesures»

Même si la famille Clooney ne passe pas tout son temps dans le sud de la France, ce domaine viticole acheté 7,9 millions d'euros en 2021 est «l’endroit le plus heureux pour nous», avait assuré l’acteur, récompensé par un oscar pour Syriana (2005).

Entre-temps, le Quai d'Orsay a apporté des précisions sur la procédure de naturalisation de l'acteur. Celle-ci aurait été lancée sur proposition du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, conformément aux dispositions prévues par le Code civil français, relaie France Info. La procédure aurait été menée au nom de son «action émérite au rayonnement de la France».

Une autre personnalité hollywoodienne serait également intéressée à obtenir le passeport français. Le réalisateur Jim Jarmusch a, lui aussi, annoncé fin décembre sur France Inter son intention de faire une demande pour obtenir la nationalité française. «Je voudrais avoir un autre endroit où je puisse m’évader des États-Unis», a-t-il déclaré, expliquant son attrait pour la culture française. La France serait-elle la nouvelle terre d'accueil des Américains?