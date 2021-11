Si vous me reconfinez, je mets la ville à feu et à sang

L'odeur de l'essence: «Orelsan mouille tout le monde sauf lui»

«L'odeur de l'essence», le premier clip d'Orelsan, a été lâché juste avant la sortie de l'album «Civilisation» disponible depuis le 19 novembre. Nos chroniqueurs d'eau douce donnent leur avis, à chaud.

Ça y est, Orelsan est de retour. Après l'excellent La fête est finie (avis qui n'engage que l'auteur de cet article) le rappeur de Caen sort Civlisation. Un album qui était déjà disque d'or en France avant même sa sortie et trois Bercy sont déjà remplis. Et quand on sort en album, en général, on balance un clip pour créer la surprise, et autant dire que là, il fait fort. (Avis qui n'engage encore une fois que l'auteur de cet article.)