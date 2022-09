Ces 31 photos d'animaux sont tout ce dont vous avez besoin ce lundi

See you Nesquik! Rendez-vous dans les commentaires pour plus de photos d'animaux mignons.​

Je me rends compte que vous êtes tous ici pour regarder les jolies photos d'animaux et non pour lire mon introduction ennuyeuse.

Kalashnikov ou oiseau? Internet doute sur le bruit que fait cet échassier

Vos enfants vous réclament un animal de compagnie? Offrez-leur un bec-en-sabot du Nil, ça va les calmer.

On regarde la vidéo et on se dit: c'est un fake. Et puis, on re-regarde la vidéo, on tape sur Google: «bec-en-sabot du Nil bruit» et on réalise que c'est vrai. Cet oiseau fait bel et bien un boucan d'enfer. (A ne pas confondre avec un toucan d'enfer, lol.)