Squid Game dévoile son grand final

La troisième saison Squid Game se montre en bande-annonce pour ce qui sera le dernier chapitre de la série phénomène.

Ceux qui suivent la série coréenne la plus populaire du monde le savaient bien au vu du final de la saison 2, la porte était grande ouverte pour une suite. Les fans vont donc être satisfaits, puisque Netflix balance un premier teaser pour cette saison 3.

L'attente avait été terriblement longue pour obtenir une suite à la première saison, sortie en 2021. Cette fois, Netflix n'aura pas fait patienter les fans pendant trois ans, car ce troisième chapitre arrivera le 27 juin 2025 sur la plateforme de streaming.

Dans ce dernier arc, on y retrouve un Gi-hun (Jung-jae Lee) amoché après la révolte avortée du précédent volet. On retrouve également In-ho (Lee Byung-Hun) de retour en maître du jeu, tandis que Jun-ho (Wi Ha-joon) semble avoir enfin trouvé l’île secrète sur laquelle le jeu se déroule.

«Le jeu ne s’arrête pour personne et Gi-hun va devoir faire des choix importants dans ce contexte désespéré. […] Saura-t-il prendre les bonnes décisions ou le maître du jeu arrivera-t-il enfin à le faire flancher?» Le synopsis officiel

Le showrunner de la série, Hwang Dong-hyuk, a écrit les deuxième et troisième saisons d'un seul bloc, et les deux ont été tournées simultanément. C'est ensuite pour des raisons de narration qu'il a décidé de les diviser en deux. C'est pourquoi cette saison 3 arrive seulement six mois après la deuxième, sortie en décembre dernier.

Cette ultime saison marquera la fin de la série phénomène et devrait être riche en rebondissements, si l'on en croit cette bande-annonce explosive. Espérons que le final sera à la hauteur des attentes.