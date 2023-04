Cute news

Ces 27 animaux rigolos vous mettront immédiatement de bonne humeur🥰

Cute News, tout le monde!

On démarre la semaine comme tous les lundis avec des photos et des gifs d'animaux mignons et drôles.

Respirez profondément et allons-y!

Maman éléphant n'est pas là pour déconner

On a tous besoin d'un chaton dans une boîte le lundi matin

Encore une fois!

Si vous n'avez jamais vu un coquillage nager, c'est cadeau.

Dauphin en vue!

On se suit les enfants!

Après avoir mangé une pizza entière tout seul:

Une sieste est nécessaire pour digérer.

Bébé loutre doit parfois aller chez le médecin aussi.

Parfois, rouler est plus rapide que courir:

Je... Je prends alors?

JE SUIS FAN D'AFIDA TURNER!

Si vous aussi vous êtes fan d'Afida...

Tes parents quand ils ouvrent la caméra sur leur smartphone

Si, si, les chiens sont très intelligents.

Le gardien du ruban de la barrière.

Quel genre de rituel est-ce?

BFF!

Tu sais quoi faire, mec!

Pas de caméra!

Salut, toi!

Note pour plus tard: être élégant en toute circonstance.

Je parie sur le perroquet.

Quand tu réfléchis trop et que la vie n'a soudainement plus de sens :

Libérez le passage!

Ah, c'est comme ça que ça marche...

Allez, salut!

Cute News, c'est terminé pour aujourd'hui. See you Nesquik!

