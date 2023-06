Plongez dans l'eau fraiche avec 29 animaux amusants

Cute News, c'est terminé pour aujourd'hui. See you Nesquik!

Il a fait chaud et lourd ce week-end. Alors pour vous rafraichir, on vous offre des photos et des gifs d'animaux tout mouillés.

On a suivi le Xbox Games Showcase 2023 et voici ce qu'il faut savoir

Le géant vert du gaming nous a offert son événement annuel. Comme après chaque conférence importante, voici notre résumé complet.

On commence très fort avec le tout nouveau projet Star Wars actuellement en développement chez Ubisoft via Massive. Un titre en monde ouvert qui se déroule entre les événements de L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Dans celui-ci, vous allez devoir explorer des planètes variées, célèbres et inconnues. Risquez le tout pour le tout en incarnant Kay Vess, une vaurienne en pleine ascension recherchant liberté et moyens de commencer une nouvelle vie aux côtés de son compagnon, Nix. L’attente sera longue pour ce jeu qui s’annonce impressionnant.