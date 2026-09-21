Cute news

Un papillon fascinant et d'autres créatures adorables🐨

Des koalas, des phoques et des animaux qui nous font fondre: les Cute News sont de retour. Avec, cette semaine, un papillon de nuit dont le camouflage en feuille morte est bluffant.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Un papillon de nuit qui ressemble à une feuille desséchée ? Ça existe. Et aujourd’hui, nous allons regarder de plus près cette reine du camouflage. Mais nous y reviendrons un peu plus tard.

Pour commencer: un bonjour tout mignon !

Comment fonctionnent les bouchons en Suisse:

Un jour, je travaillerai dans un centre d’élevage de koalas!

Toutou ne sait pas encore trop…

😘

La langue de la semaine:

Il y a toujours du temps pour grignoter:

Voilà aussi une belle candidature pour la langue de la semaine:

Moi aussi, j’aimerais être assez petite pour dormir dans une fleur.

Quand les abeilles sont fatiguées, elles s’endorment dans les fleurs.



Bon, c’est un chat roux, quoi…

Oh, comme ça doit être chaud et douillet, là-dedans.

Wow!

Un petit bisou.

Pourquoi le papier toilette serait-il simplement posé là, dehors?

😻

Attention, merci de ne pas marcher sur cette «feuille desséchée».

Il s’agit en fait d’un papillon de nuit nommé Uropyia meticulodina.

A l’âge adulte, son camouflage consiste à ressembler à une feuille morte.

Ce papillon de nuit est présent à Taïwan, au Japon et dans certaines régions de Chine.

Ce papillon de nuit est relativement petit, avec une envergure de 45 à 55 millimètres.

Ses ailes ne sont pas réellement enroulées : c’est une illusion. On le voit mieux dans cette vidéo:

De minuscules écailles particulières sur ses ailes produisent cette illusion d’optique.

Je n’ai malheureusement rien trouvé de plus sur ce papillon de nuit. Si vous en savez davantage, partagez vos connaissances dans les commentaires!

Bye bye!