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Cute News: ce papillon de nuit ressemble à une feuille morte

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Un papillon fascinant et d'autres créatures adorables🐨

Des koalas, des phoques et des animaux qui nous font fondre: les Cute News sont de retour. Avec, cette semaine, un papillon de nuit dont le camouflage en feuille morte est bluffant.
21.09.2026, 09:0421.09.2026, 09:04
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Un papillon de nuit qui ressemble à une feuille desséchée ? Ça existe. Et aujourd’hui, nous allons regarder de plus près cette reine du camouflage. Mais nous y reviendrons un peu plus tard.

Pour commencer: un bonjour tout mignon !

cute news tier esel https://ch.pinterest.com/pin/605452743699613616/
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Comment fonctionnent les bouchons en Suisse:

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Un jour, je travaillerai dans un centre d’élevage de koalas!

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Toutou ne sait pas encore trop…

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/819725569719782695/
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😘

cute news tier seal robbe https://ch.pinterest.com/pin/523895369124818792/
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La langue de la semaine:

cute news tier pferd esel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210002068/
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Il y a toujours du temps pour grignoter:

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Voilà aussi une belle candidature pour la langue de la semaine:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957221948055/
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Moi aussi, j’aimerais être assez petite pour dormir dans une fleur.

cute news hummel https://www.instagram.com/p/Dbn0XhaNik8/
Image: instagram

Quand les abeilles sont fatiguées, elles s’endorment dans les fleurs.

Bon, c’est un chat roux, quoi…

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Oh, comme ça doit être chaud et douillet, là-dedans.

cute news tier reh katze https://www.instagram.com/p/CYOykdWA1tj
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Wow!

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Un petit bisou.

cute news tier robben https://ch.pinterest.com/pin/1121888957220862157/
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Pourquoi le papier toilette serait-il simplement posé là, dehors?

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198851793/
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😻

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/sonarears/comments/1vv2va4/only_one_sonar_ear_but_its_radioactive/
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Attention, merci de ne pas marcher sur cette «feuille desséchée».

Dead Leaf Moth [Uropyia meticulodina] https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1v73l7l/dead_leaf_moth_uropyia_meticulodina/
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Il s’agit en fait d’un papillon de nuit nommé Uropyia meticulodina.

Dead Leaf Moth [Uropyia meticulodina] https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1v73l7l/dead_leaf_moth_uropyia_meticulodina/
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A l’âge adulte, son camouflage consiste à ressembler à une feuille morte.

Dead Leaf Moth [Uropyia meticulodina] https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1v73l7l/dead_leaf_moth_uropyia_meticulodina/
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Ce papillon de nuit est présent à Taïwan, au Japon et dans certaines régions de Chine.

Dead Leaf Moth [Uropyia meticulodina] https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1v73l7l/dead_leaf_moth_uropyia_meticulodina/
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Ce papillon de nuit est relativement petit, avec une envergure de 45 à 55 millimètres.

dead-leaf mimicry of the Uropyia meticulodina https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/6lfsiu/the_incredible_deadleaf_mimicry_of_the_uropyia/
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Ses ailes ne sont pas réellement enroulées : c’est une illusion. On le voit mieux dans cette vidéo:

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Image: youtube

De minuscules écailles particulières sur ses ailes produisent cette illusion d’optique.

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Je n’ai malheureusement rien trouvé de plus sur ce papillon de nuit. Si vous en savez davantage, partagez vos connaissances dans les commentaires!

Dead Leaf Moth [Uropyia meticulodina] https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1v73l7l/dead_leaf_moth_uropyia_meticulodina/
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Bye bye!

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Image: imgur
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