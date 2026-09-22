Diana Spencer est décédée le 31 août 1997 à Paris. Image: imago stock&people

Voici les accusations du frère de Lady Di contre la famille royale

Près de trente ans après la mort de sa soeur, Charles Spencer sort ce mardi un ouvrage à charge contre la couronne britannique.

Marie HEUCLIN, londres/afp

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Dans un livre qui paraît mardi mais qui fait les gros titres depuis plusieurs jours, le frère de la princesse Diana, Charles Spencer, règle ses comptes avec la famille royale britannique, en particulier avec le roi Charles III, près de trente ans après la mort de Lady Di.

Voici les principales allégations contenues dans Swan Song: Diana, My Sister (Diana, ma soeur: le chant du cygne), dont des extraits, distillés depuis le 16 septembre par le Daily Mail, ont donné lieu à un rare démenti du palais de Buckingham.

Charles III dans le viseur

Charles Spencer affirme que l'ex-époux de Diana, alors prince de Galles, semblait «d'une jovialité insouciante», comme s'il «avait gagné au loto», lors d'un échange téléphonique après l'accident qui a coûté la vie à Diana, le 31 août 1997 à Paris. Le décès à 36 ans de la princesse, extrêmement populaire, a suscité une émotion mondiale.

Charles Spencer en 2021 Image: AFP

Selon Charles Spencer, l'héritier du trône voyait dans cet évènement l'occasion «d'épouser la femme qu'il aimait», Camilla, aujourd'hui reine. Dans un autre passage, il revient sur un différend qu'il a eu avec Charles sur la participation des princes William et Harry à la procession derrière le cercueil de leur mère lors de ses funérailles. Il accuse Charles d'avoir montré du «mépris» envers Diana et d'avoir affirmé qu'elle serait «bientôt oubliée».

Fait rarissime, cette allégation a poussé le palais de Buckingham à réagir pour contester cette version des faits. «La douleur d'un deuil fraternel peut obscurcir la raison, affecter le jugement et altérer les souvenirs», a déclaré un porte-parole de Charles III.

Dans un entretien au Mail on Sunday, Charles Spencer, 62 ans, a maintenu ses accusations et reproché au roi de mettre en doute son témoignage. Il affirme aussi que Diana avait pensé à annuler son mariage après avoir découvert un bracelet que Charles avait acheté pour Camilla.

Et que la princesse, en proie à des pensées suicidaires, s'était rendue plusieurs fois en voiture jusqu'à Beachy Head, falaise du sud de l'Angleterre. Mais l'amour qu'elle portait à ses fils «l'a empêchée d'aller plus loin», écrit-il.

Elizabeth II pas épargnée

Selon Charles Spencer, la reine Elizabeth II - décédée en 2022 - aurait d'abord réagi de manière «irritée» lorsqu'elle a appris l'accident de Diana. La souveraine aurait dit: «Qu'est-ce qu'elle a encore fait?», avant de prendre conscience de la gravité de la situation.

Après le décès de Diana, Elizabeth II aurait proposé de restituer à la princesse son titre d'altesse royale, retiré après son divorce avec le prince Charles en 1996. Une offre refusée par son frère.

A l'époque, la reine avait été critiquée pour sa froideur apparente, en décalage avec l'émotion internationale suscitée par la mort de la princesse.

Le palais contre-attaque

Après sa réaction aux propos visant Charles III, le palais de Buckingham est resté silencieux sur le contenu du livre et les entretiens accordés par Charles Spencer, notamment à la BBC. Plusieurs médias ont toutefois cité des sources proches du palais qui dénoncent «l'hypocrisie» du frère de Diana, à qui ils reprochent d'exposer l'intimité de sa soeur tout en accusant les tabloïds de l'avoir harcelée de son vivant.

Ancien journaliste, auteur d'ouvrages sur l'histoire du domaine familial d'Althorp où repose Diana, Charles Spencer a jugé qu'il était de son «devoir» de témoin d'écrire ce livre, disant aussi vouloir corriger des «contre-vérités qui se sont imposées au fil du temps».

Parallèle avec Harry et Meghan

Dans un entretien à la BBC diffusé dimanche, Charles Spencer établit un parallèle entre le traitement réservé à Diana par les tabloïds et celui subi ces dernières années par son fils cadet Harry et son épouse Meghan, récemment réinstallés au Royaume-Uni.

Il déplore «une influence délétère» et un «poison», comme il l'avait déjà fait dans son éloge funèbre remarqué aux obsèques de sa soeur. Il dit s'inquiéter pour la sécurité du prince Harry, privé de protection policière depuis sa mise en retrait de la famille royale, alors que les autorités réexaminent actuellement cette question.

Mohamed al-Fayed accusé

Charles Spencer rapporte dans son livre que Diana «n'aimait pas Mohamed al-Fayed», père de Dodi al-Fayed décédé avec elle dans l'accident de voiture. La princesse lui aurait «raconté avec dégoût qu'au début de son idylle avec Dodi, Mohamed s'était approché d'elle, avait laissé traîner la main sur ses fesses et les avait pincées en lui disant d'un ton concupiscent: "en Egypte, le beau-père a la primeur"».

L'ex-propriétaire de Harrods, décédé en 2023, est accusé par des dizaines de femmes d'agression sexuelle, de viol et d'exploitation sexuelle.