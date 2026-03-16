Cute news

27 photos d'animaux rigolotes pour bien commencer la semaine

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

C'est l'heure des Cute News, la team!

Aujourd'hui, il y a plein de mignonneries afin de faire baisser votre taux de cortisol ce lundi matin.



C'est parti!

Ah! Un «poticha» 😻

Quelqu'un a l'air encore un peu fatigué…

Une petite collation entre les repas.

Il est déjà 16 heures?

Ça suffit! Tu écoutes maman maintenant!

Le prochain Michael Phelps :

Quand vous avez soif, mais que vous ne voulez pas quitter votre lit:

Quand votre siège préféré est disponible:

Quand les bretzels sont trop loin:

Quand le soleil brille et que c'est pas encore le printemps:

Quand ça fait longtemps que vous n’êtes pas allé chez le barbier:

L'image du jour:

Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à la réunion d'aujourd'hui…

Cet ami qui s'est fait un nouveau piercing:

Les chiens, lorsque leur cerveau est au repos:

Connaissez-vous la spatule rosée?

Image: imago images

Avec ses 86 centimètres, il est plus grand que son cousin, la spatule blanche, que vous voyez ici:

Ces oiseaux portent ce nom à cause de la forme de leur bec, qui rappelle une cuillère.

Image: imago images

Ce long bec est utile pour attraper des poissons ou des insectes dans l'eau

Image: imago images

Les poussins naissent avec un bec droit. En grandissant, celui-ci se transforme progressivement en spatule.

Image: imago images

Leur habitat s'étend du sud des États-Unis à l'Argentine.

Image: imago images

Il y a une centaine d'années, la spatule rosée était au bord de l'extinction, ses plumes étant très prisées dans l'industrie de la mode.

Image: imago images

Il se nourrissent de crustacés, qui eux-mêmes, se nourrissent d’algues et sont donc roses, comme pour les flamants roses.

Image: imago images

Beau gosse, non? 😻

Image: imago images

En plus d'être très gracieux...

...Il est également flamboyant!