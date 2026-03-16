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27 photos d'animaux rigolotes pour bien commencer la semaine

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27 photos d'animaux rigolotes pour bien commencer la semaine

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
16.03.2026, 05:3316.03.2026, 05:33
Corina Mühle
Corina Mühle

C'est l'heure des Cute News, la team!
Aujourd'hui, il y a plein de mignonneries afin de faire baisser votre taux de cortisol ce lundi matin.

C'est parti!

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Ah! Un «poticha» 😻

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Image: instagram

Quelqu'un a l'air encore un peu fatigué…

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957208686344/
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Cette tendance va combler les nostalgiques des années 2000

Une petite collation entre les repas.

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199769957/
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Il est déjà 16 heures?

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957208686344/
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Ça suffit! Tu écoutes maman maintenant!

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Le prochain Michael Phelps :

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C'est officiel: voici les chats les plus canons de Suisse

Quand vous avez soif, mais que vous ne voulez pas quitter votre lit:

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Quand votre siège préféré est disponible:

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Cette Suissesse révèle comment faire de votre chien une star de cinéma

Quand les bretzels sont trop loin:

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Quand le soleil brille et que c'est pas encore le printemps:

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Quand ça fait longtemps que vous n’êtes pas allé chez le barbier:

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L'image du jour:

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Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à la réunion d'aujourd'hui…

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Cet ami qui s'est fait un nouveau piercing:

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Votre chien pollue mais c'est «pas forcément une mauvaise nouvelle»

Les chiens, lorsque leur cerveau est au repos:

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Connaissez-vous la spatule rosée?

Rosa Loeffler,Ajaia ajaja, Pantanal, Brasilien mcpins *** Rosa Loeffler,Ajaia ajaja, Pantanal, Brazil mcpins mcpins
Image: imago images

Avec ses 86 centimètres, il est plus grand que son cousin, la spatule blanche, que vous voyez ici:

löffler
Image: creative commons

Ces oiseaux portent ce nom à cause de la forme de leur bec, qui rappelle une cuillère.

Rosalöffler Platalea ajaja mit seinem typischen löffelförmigen Schnabel *** Rosal spoonbill Platalea ajaja with its typical spoon shaped beak 1026202787
Image: imago images

Ce long bec est utile pour attraper des poissons ou des insectes dans l'eau

Roseate Spoonbill Platalea ajaja standing in water, Myakka River State Park, Florida, USA. March. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1532079 GeorgexSanker
Image: imago images

Les poussins naissent avec un bec droit. En grandissant, celui-ci se transforme progressivement en spatule.

Rosalöffler Platalea ajaja, adult, drei Jungtiere, drei Küken, auf Nest, am Brutplatz, auf Baum, Sozialverhalten, St. Augustine, Florida, Nordamerika, USA, Nordamerika Roseate spoonbill Platalea ajaja ...
Image: imago images

Leur habitat s'étend du sud des États-Unis à l'Argentine.

Rosalöffler platalea ajaja, adult im Wasser stehend mit offenem Schnabel, Los Lianos in Venezuela *** Rosal Spoonbill Platalea Ajaja , Adult at Water standing with open Beak, Los LIANOS in Venezuela C ...
Image: imago images

Il y a une centaine d'années, la spatule rosée était au bord de l'extinction, ses plumes étant très prisées dans l'industrie de la mode.

Rosalöffler Platalea ajaja, adult, Paar, am Nest, am Brutplatz, auf Baum, Sozialverhalten, St. Augustine, Florida, Nordamerika, USA, Nordamerika Roseate spoonbill Platalea ajaja, adult, pair, at nest, ...
Image: imago images

Il se nourrissent de crustacés, qui eux-mêmes, se nourrissent d’algues et sont donc roses, comme pour les flamants roses.

Roseate spoonbill Platalea ajaja flapping wings at the waters edge, Cedar Key, Levy County, Florida, USA, April PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1555542 RogerxPowell
Image: imago images

Beau gosse, non? 😻

Rosalöffler Platalea ajaja mit seinem typischen löffelförmigen Schnabel / *** Rosal spoonbill Platalea ajaja with its typical spoon shaped beak 1026202785
Image: imago images

En plus d'être très gracieux...

Rosalöffel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957208686633/
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...Il est également flamboyant!

Roseate Spoonbill (Platalea ajaja) Gulf Coast, Mexico, Central and South America https://ch.pinterest.com/pin/5418462041600536/
Image: pinterest
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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