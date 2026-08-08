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Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno

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Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno

Recommandé par GaultMillau, le Fiorentina ne séduit pas seulement par ses plats et son patio caché au cœur de la vieille ville. Pendant le Festival du Film de Locarno, politiques suisses et professionnels des médias, ainsi que de la culture s’y retrouvent parfois à l’abri des regards. Sa patronne cultive bien le secret.
08.08.2026, 07:0808.08.2026, 10:59
Frédéric Nejad Toulami
Frédéric Nejad Toulami

A quelques pas de l’agitation de la Piazza Grande, une porte donne accès à l’une des tables les plus courues de Locarno. On vient à la Fiorentina pour ses plats frais faits maison, sa carte des vins et, surtout, pour son patio intérieur, invisible depuis les ruelles de la vieille ville.

Stefania Burzì, gérante et cheffe de cuisine du restaurant Fiorentina à Locarno, très prisé du gratin helvétique, qu&#039;elle dirige avec sa famille
Stefania Burzì dirige le restaurant Fiorentina à Locarno, très prisé du monde politique et culturel helvétique.Image: watson

Durant le festival, mieux vaut réserver en soirée. Mais dès midi, des personnalités viennent parfois s’y détendre entre deux rendez-vous ou discuter de projets, voire de futurs contrats à signer dans un cadre agréable et discret. Un havre tessinois où se retrouvent, loin des projecteurs, quelques figures des coulisses du Festival.

En août 2025, le sous-signé y avait notamment aperçu un soir l’ancien conseiller fédéral Alain Berset, désormais secrétaire général du Conseil de l’Europe, attablé face à Michael Kinzer, ancien chef de la culture à Lausanne et fraîchement nommé à la direction de Pro Helvetia, tous deux entourés d'autres convives.

L&#039;entrée du très prisé restaurant Fiorentina, dans la vielle ville de Locarno (Tessin)
L'entrée du très prisé restaurant Fiorentina, dans la vielle ville.Image: watson

Quel est donc le secret de Stefania Burzì, cheffe puis gérante de l'établissement, pour attirer tout ce beau monde? La patronne préfère parler de la fraîcheur de ses plats, de ses vins et du cadre. Quand nous tentons de lui soutirer d'autres noms célèbres passés par sa terrasse cachée, elle répond par un rire: «Top secret.»

Stefania Burzì, gérante et cheffe de cuisine du restaurant Fiorentina à Locarno, très prisé du gratin helvétique, qu&#039;elle dirige avec sa famille
Stefania Burzì ne se départit pas de son sourire, surtout quand elle évite de dévoiler des secrets.Image: watson

A la Fiorentina, la discrétion ne figure pas sur la carte. Elle fait pourtant partie de la recette.

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