Cette tendance va vous rendre fou

Et qui dit challenge, dit aussi tutorial, histoire d'humilier doucement ceux qui, malgré le mode d'emploi, auront toujours deux pieds gauches. Certes, on comprend bien qu'il y a une histoire de glissement, de pas chassé d'un nouveau genre. Qu'une fine coordination est nécessaire pour ne pas avoir l'air con. Mais les internautes sont plus volontiers capables de montrer leur immense frustration en commentaire, que de dévoiler leur version, en vidéo.

Preuve que le tour de magie n'a rien d'évident, au bout de quelques jours, le jeu s'est mué en véritable défi. Et tout le monde s'y est mis, avec plus ou moins de réussite, pour honorer ce #floatingslickbackchallenge, qui a accueilli ses premières chorégraphies en Corée du Sud, avant de s'étendre, logiquement, au monde entier.

Depuis quelques jours, c'est simple, il n'y en a que pour ce ridicule pas de danse, qui fait littéralement la gueule à la gravité, chère à Newton, mais aussi tourner les internautes en bourrique. Car sans y prêter une véritable attention, on a franchement le sentiment que ces petits malins ne touchent plus terre.

On vous a fait la liste ultime des 10 films d'Halloween

En ce week-end d'Halloween, quoi de mieux qu'un bon film d'horreur pour célébrer les morts? Préparez donc vos plaids et vos tasses de pumpkin spice latte. On s'occupe du reste!

Les jours se sont raccourcis, les nuits sont devenues plus sombres, les températures chutent, les arbres ont perdu de leur feuillage et l'heure est aux recueillements et au souvenir. Enfin ça, c'est la Toussaint (et la sobriété qui va avec).