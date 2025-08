Ces chiens savent mieux surfer que vous

On vous laisse sur ces quelques vidéos et clichés qui vont faire fondre vos coeurs de pierre.

Sous les gilets de sauvetage monogrammés, l'on trouve de toutes les races; labradors, terriers, ou encore épagneuls bravent les éléments pour les beaux yeux de leurs maîtres. Chacun participe dans la catégorie idoine à sa taille. Les prix en jeu? Ramener le Golden Surfie Award, diverses médailles... et le droit de se vanter d'avoir un chien qui fend les vagues comme personne.

Vous croyez qu'on exagère? Alors oui, un peu. Ce ne sont pas les toutous qui nagent tout seuls jusqu'au line-up, ou qui ont le flair de repérer LA bonne vague. Ils comptent sur leurs humains pour les aider à grimper sur leur vaisseau flottant au milieu des vagues. Une fois mis en place, seuls, accompagnés d'autres compagnons poilus ou avec leurs propriétaires, les «surfeurs» en compétition sont évalués. Des juges officiels examinent combien de temps les chiens restent sur la planche, combien de temps ils gardent un parfait équilibre, et s'ils exécutent des figures, comme se retourner pendant qu'ils grimpent.

Ne riez pas trop vite. Certains de ces canidés maitrisent peut-être l'art de la planche mieux que vous, et leurs quatre pattes ont sûrement plus fière allure que vos jambes tremblantes sur vos derniers Snaps de vacances à Biarritz.

Si vous passez une sale journée, que ce soit parce que la machine à café de votre bureau est cassée ou que vous détestez entendre les mots «droits de douane» au moins mille fois par heure, on a de quoi vous distraire. Et carrément, de vous déconcentrer.

