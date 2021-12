Préparez le Xanax, parce que Princesse Sarah débarque sur Netflix

Je ne veux pas vous faire l'ascenseur émotionnel mais c'est sur Netflix France qu'on pourra voir Princesse Sarah . Oh ça va, ne vous énervez pas, installez un VPN et n'en parlons plus...

And Just Like That... Les vélos Peloton s'écrasent en bourse à cause de «Sex and the City»

La marque de vélos d'appartement de luxe chute en bourse en raison du premier épisode de la nouvelle saison de la série culte. Spoiler Alert 🚩

(Arrêtez de lire maintenant si vous ne voulez pas savoir ce qu'il se passe).