Le Uno change ses règles et cette carte va faire très mal

Les règles du UNO tel que nous les connaissions, c'est fini. Du moins dans cette nouvelle version «badass» signée Mattel. Cumuls enfin possibles, nouvelles cartes: découvrez toutes les subtilités qui vont mener à des batailles sanglantes entre amis.

Si vous aussi, vous avez passé votre enfance à battre les cartes colorées, et à prévoir des stratégies de ouf pour piéger votre meilleur pote, et ce jusqu'à 1 heure du matin dans une chambre mal éclairée (oui, j'ai eu une enfance palpitante), alors on est dans la même team.

Et si vous ne savez pas ce qu'est le Uno, alors lisez cet article jusqu'au bout, il pourrait bien changer votre vie vos samedis après-midi. Le Uno, c'est bien mieux que n'importe quel triste jeu à boire qui vous endort avant même d'avoir débouché la bouteille de Kahlua, du genre bière-pong ou La Vache qui tâche.

C'est certes un jeu de hasard qui requiert de la chance, mais c'est surtout une façon de s'initier à l'art de ne pas faire de quartier, et ce même si vous avez comme adversaire votre BFF de l'école primaire. Un peu comme le Monopoly, durant lequel les meilleurs joueurs s'illustrent en s'autodésignant banquier, et en planquant des billets de 50 par dizaines dans les manches.

Le début de toute «success story». image: gif

Bref. Pour revenir à notre Uno, le jeu de cartes signé Mattel fait peau neuve en nous bidouillant une nouvelle version. Peut-être pour éviter que la marque subisse le même sort que la réputation de Barbie, et tombe dans la nasse de l'oubli et du désamour, avant d'être repêchée à coups de millions et d'un succès au box-office. Résultat? Un Uno bien plus bestial, qui vous emmènera dans le Far West des jeux de société.

«Uno Show 'Em No Mercy est une version brutale et impitoyable du jeu de cartes classique Uno» La description du nouveau jeu sur le portail en ligne boardgamegeek.com

Les «fausses» règles

Le nom de cette nouvelle mouture? «Uno Show 'Em No Mercy» (réd: «Ne leur montrez aucune pitié» en français), dont les internautes ont pris connaissance grâce à un leak vidéo «habilement» orchestré par la firme.

Avant que d'énumérer les nouveautés, on va mettre quelques règles de la version classique au clair. Et si vous doutez de nos informations doctement recherchées, on vous laisse vous taper la liste des règles du UNO sur ce site.

Car oui, pour ceux qui n'ont pas pris la peine de lire cette page essentielle à l'application d'une méthodologie Uno propre et éthique, sachez que vous n'avez pas le droit de cumuler les +2. Voilà, c'est dit. Mais on sait que beaucoup d'entre vous le font tout de même, bande de punks! Il y a donc de nombreuses victimes dans le monde, lesquelles se sont injustement ramassé des +8, +12, +20! Toutes ces personnes ayant subi l'indigence éthique de leur vil entourage sont bien entendu encouragées à se faire justice.

POV: On te file 20 +2, mais toi, tu sais. image: gif

Autre règle qui n'est presque jamais respectée: si vous oubliez de dire Uno à la fin, il faut bien prendre deux – et non une seule – cartes.

Enfin, last but not least:

Alors voilà, de toute évidence, vous avez fini par fatiguer Mattel, qui s'est dit qu'il valait mieux intégrer vos pratiques de voyou dans le corpus de règles officielles.

Les nouveautés

Les nouveaux dogmes encadrant «Uno Show 'Em No Mercy»:

Le jeu propose 56 cartes supplémentaires.

Chose impossible dans la version de base, il est désormais possible ici de cumuler les +2, les +4, les +6 ou les +10. Vous ne serez donc plus hors-la-loi.

Le +6 et le +10 feront d'ailleurs leur grande entrée.

Si quelqu'un pioche un «0» ou un «7», il doit échanger sa main avec celle d'un autre joueur.

Lorsque vous ne pouvez pas jouer une carte, vous devez piocher jusqu'à ce que vous puissiez jouer.

Si un joueur cumule plus de 25 cartes, il est considéré comme éliminé.

Donc, au final, pour gagner, il y a deux voies: se débarrasser de toutes ses cartes – en n'oubliant pas de gueuler «Uno» lorsqu'il ne vous reste qu'une seule carte – ou éliminer tous les autres joueurs, en switchant vos kilos de cartes avec la main gagnante de l'un de vos ennemis.

La petite promotion de Mattel a visiblement bien fonctionné, puisque selon BFMTV, le jeu est en rupture de stock dans plusieurs magasins américains. Cependant, il faudra encore patienter pour en profiter sous nos latitudes, puisqu'on ne sait pas encore quand il sera commercialisé en Suisse et en France.

Les fans du jeu sont déjà impatients, à l'instar de ce twitto qui s'enquiert: «Ok, mais quand pourrons-nous acheter ces cartes pour pouvoir commencer à casser des meubles et à se battre avec tous les membres de notre famille»?

