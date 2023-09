Vidéo: watson

A quelle fréquence pensez-vous à l’Empire romain?

Si vous êtes un homme, vous pensez sans doute régulièrement à l'Empire romain. Ce n'est pas la science qui le dit, mais TikTok dans un trend qui s'avère être une nouvelle forme de sondage.

Plus de «Divertissement»

Depuis l'hégémonie de TikTok au bout de nos bras, les «trends», ces tendances virales étonnantes pour ne pas dire affligeantes, sont souvent révélatrices d'une certaine forme de sociologie.



Le dernier en date à avoir émergé sur TikTok avec plus d'un milliard de vues en quelques jours, c'est le hashtag #RomanEmpire (Empire romain) et aussi étrange que cela puisse paraître, il en dit beaucoup sur les rapports de genres.

A l’origine, il y avait le créateur de contenu Gaius Flavius. En août, il publiait sur son compte Instagram un Reel en affirmant que les femmes ne réalisent pas à quelle fréquence les hommes pensent à l’Empire romain. Convaincu, il encourageait ensuite son audience à interroger «leur mari, leur copain, leur père ou leur frère» pour réaliser l’ampleur du phénomène.

La question a filé comme une traînée de poudre et l'Empire romain est devenu un véritable phénomène. Pour de nombreux internautes, c'est l'épiphanie, la révélation, il n'y a plus de doutes: «Tous les hommes pensent très souvent à l’Empire romain.» De nombreuses femmes ont demandé à leur partenaire s’il pensait souvent à l’Empire romain et la réponse est quasi systématique: c'est un oui avec une fréquence pouvant aller de quelques fois par mois à plusieurs fois par jour.

On peut se demander si ce trend, qui révèle un biais cognitif, n'est pas un produit purement américain, testé sur un panel d'Américains. On peut dès lors imaginer qu'un pays avec 400 ans d'histoire et qui dispose d'une architecture néo-classique pour tout bâtiment officiel ou villa de riche doit forcément créer quelques fantasmes. De plus, quoi de mieux que l'Empire romain pour mettre en valeur la masculinité, avec leurs armures aux muscles saillants et ces belles valeurs virilistes, comme prendre des bains entre hommes et soumettre des territoires par la force pour avoir la Gaule? (sbo)

Vidéo: watson

TikTok, ce monde fascinant

Cette Américaine découvre le beurre dans les sandwiches Vidéo: watson

Un film d'horreur des 80's qui n'existe pas fait le buzz sur TikTok Vidéo: watson