Vidéo: watson

Ivre, il roule sur lui même au milieu de la route

A Los Angeles, un homme a été appréhendé par les forces de l’ordre après s'être allongé sur la route et avoir roulé sur lui-même, sous le regard amusé des badauds.

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La virée nocturne débridée d’un homme à West Hollywood, un quartier bien connu de Los Angeles, s’est terminée au poste de police. Des images tournées en pleine nuit ont fait le tour du web et de la presse tabloïd: l'on y voit un homme pieds nus et en short, roulant sur lui-même et rampant sur le boulevard Santa Monica, avant l’intervention des équipes d’urgence.

Une séquence plutôt cocasse que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessus.

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Selon la femme qui a filmé ces images et les a publiées sur son compte Instagram, il aura fallu près de six hommes, entre policiers, pompiers et ambulanciers, pour maîtriser l’homme et pouvoir le transporter. Elle explique dans la légende de sa publication que celui-ci était complètement ivre. «Hier soir, un ami de quelqu'un errait dans WeHo, complètement ivre et pieds nus», raconte la témoin.

L'homme a finalement été placé sous sédatifs, selon le récit publié sur les réseaux sociaux, mais aurait continué à se débattre, avant de se voir enfiler un sac à crachats sur la tête. La témoin conclut avec sagesse:

«Je ne pouvais m'empêcher de penser: C'est l'ami de quelqu'un, et personne ne sait qu'il est en train de vivre la soirée de sa vie» Une témoin de l'incident, sur Instagram

On dira que ce sont des choses qui arrivent. (sbo)