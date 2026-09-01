Vidéo: watson

Lena Situations clôt un chapitre en larmes à Bercy



L'influenceuse phare de la Toile a célébré dix ans de vlogs d'août ce lundi soir sur la scène de l'Accor Arena. Entourée de ses proches et d'une pléiade d'artistes, Lena Situations a livré un spectacle intense et riche en émotions devant une salle comble.

Plus de «Divertissement»

C’est dans un décor reproduisant l'intimité d'un appartement que la vidéaste aux dix millions d’abonnés a accueilli quelque 20 000 spectateurs venus marquer le coup de son ultime édition des vlogs d'août. Accompagnée de ses complices historiques, Marcus et Solène, la créatrice a alterné souvenirs des débuts, anecdotes personnelles et apparitions scéniques.

Plusieurs figures de la scène musicale et numérique se sont jointes à la célébration, parmi lesquelles Bilal Hassani, Meryl, Adèle Castillon, Moha MMZ, Mosimann, mais également l'influenceuse Mayadorable ou le styliste Simon Porte Jacquemus.

L'événement a pris une tournure particulièrement poignante lorsque la jeune femme est revenue sur le harcèlement et les vagues de critiques essuyés tout au long de sa carrière.

Saluant le soutien inconditionnel de sa communauté, elle a appelé ses fans à ne jamais renoncer face aux obstacles.

Submergée par la gratitude lors des passages musicaux de Zaho et de Louane, la star d'Internet a fondu en larmes en adressant un ultime message de remerciement à son public pour cette décennie d'échanges.

(jod)