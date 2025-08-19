22 fails qui prouvent que les vacances, c'est pas si bien

...et du coup, vive la rentrée! On vous prouve par A + B que vous êtes bien plus en sécurité dans une salle de classe bondée qu'au milieu de la pampa, par 42 degrés.

Ne vous méprenez pas: nous envions tous ceux qui sont encore autorisés à tremper leurs pieds dans le sable moelleux, et leurs langues (moins moelleuses) dans la douce Caipirinha.

Pour tous ceux qui travaillent actuellement, voici 22 GIFs et images se moquant des vacances ratées. Vous les méritez amplement!

Si vous êtes coincé au taff ou à la maison, cette liste est pour vous 👇

Bien du plaisir!

Pour tous les campeurs: cette idée peut paraître drôle, mais elle finit plutôt mal

Cette photo de vacances qui a fini dans la conversation familiale

L'utilisateur de Reddit écrit: «J'ai pris cette photo du magnifique lever de soleil dans notre chambre d'hôtes il y a des années, pendant notre lune de miel. Je ne l'ai pas regardée attentivement et je l'ai envoyée à toute notre famille.»

Nous supposons que la version originale a circulé sans fraise.

Est-ce le phishing (pêche téléphonique) dont tout le monde parle?

Trop rapide? On ralentit...:

La forme extrême d'un photobomb.

Quand les vacances commencent comme ça...

Selon la publication, cela s'est produit à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Voyager en avion pendant les vacances est tellement relaxant – pour certains. Mais pas pour d'autres...

Nous espérons qu’aucun frais supplémentaire n’a été facturé pour cette «vue».

Partir en vacances avec des enfants, c'est le top.

Ils vont bien, ils vont bien.

Pourquoi vous ne devriez pas planifier vos vacances en vous basant sur Instagram: imagination vs réalité

«Mon voyage à Bali (île de Nusa Penida)»

Et lisez toujours les commentaires sur l'hôtel avant de réserver, d'accord?

Il y a aussi des hôtels très amusants:

Hey there.

Pour ceux qui préfèrent encore moins d’intimité:

«J'ai réservé un hôtel pas cher à Lisbonne avec un ami. Les photos sur le site de réservation ne montraient jamais les toilettes et le lit sur la même photo», écrit l'utilisateur de Reddit.

Il y a un grand risque de perdre la tête durant les vacances

«J'ai parcouru environ 2400 kilomètres pour voir le stade de baseball Fenway Park pour la première fois. C'était mon point de vue.»

De la catégorie «choses qui vous hanteront ce soir»: cette glace Bob l'éponge.

Si l'un d'entre vous envisage de voyager à vélo en vacances...

... Soyez prudent dans le garage!

Ce que nous n'appellerions pas nécessairement notre compagnie de voyages en bus:

Cette serviette de plage a tout vu, tout vécu

Juste une petite vidéo sexy pour Insta...

Ce que vous pouvez trouver en ramassant des coquillages sur la plage.

Eeet...

Non, nous ne rions pas des enfants mouillés.

... CiaoooOOOOOooooooo!

Bonus-Lifehack

...au cas où vos gamins s'ennuient lors des derniers jours de vacances, ou le mercredi après-midi