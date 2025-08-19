assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
Divertissement
Fails

22 fails qui prouvent que les vacances, c'est pas si bien

22 fails qui prouvent que les vacances, c'est pas si bien

...et du coup, vive la rentrée! On vous prouve par A + B que vous êtes bien plus en sécurité dans une salle de classe bondée qu'au milieu de la pampa, par 42 degrés.
19.08.2025, 05:3819.08.2025, 05:38
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Plus de «Divertissement»

Ne vous méprenez pas: nous envions tous ceux qui sont encore autorisés à tremper leurs pieds dans le sable moelleux, et leurs langues (moins moelleuses) dans la douce Caipirinha.

Pour tous ceux qui travaillent actuellement, voici 22 GIFs et images se moquant des vacances ratées. Vous les méritez amplement!

Si vous êtes coincé au taff ou à la maison, cette liste est pour vous 👇

Ferien Fails
Image: reddit

Bien du plaisir!

Pour tous les campeurs: cette idée peut paraître drôle, mais elle finit plutôt mal

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Cette photo de vacances qui a fini dans la conversation familiale

Ferien Fail
Image: reddit

L'utilisateur de Reddit écrit: «J'ai pris cette photo du magnifique lever de soleil dans notre chambre d'hôtes il y a des années, pendant notre lune de miel. Je ne l'ai pas regardée attentivement et je l'ai envoyée à toute notre famille.»

Image
Image

Nous supposons que la version originale a circulé sans fraise.

Est-ce le phishing (pêche téléphonique) dont tout le monde parle?

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Trop rapide? On ralentit...:

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

La forme extrême d'un photobomb.

Ferien Fail
Image: imgur

Quand les vacances commencent comme ça...

Ferien Fail
Image: reddit

Selon la publication, cela s'est produit à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Voyager en avion pendant les vacances est tellement relaxant – pour certains. Mais pas pour d'autres...

Ferien Fails
Image: reddit

Nous espérons qu’aucun frais supplémentaire n’a été facturé pour cette «vue».

Ferien Fails
Image: reddit

Partir en vacances avec des enfants, c'est le top.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ils vont bien, ils vont bien.

Pourquoi vous ne devriez pas planifier vos vacances en vous basant sur Instagram: imagination vs réalité

Bali Ferien Fail
Image: reddit

«Mon voyage à Bali (île de Nusa Penida)»

Et lisez toujours les commentaires sur l'hôtel avant de réserver, d'accord?

Ferien Fail Hotel
Image: x

Il y a aussi des hôtels très amusants:

Ferien Fails Hotel
Image: reddit

Hey there.

Image

Pour ceux qui préfèrent encore moins d’intimité:

Ferien Fail Hotel
Image: reddit

«J'ai réservé un hôtel pas cher à Lisbonne avec un ami. Les photos sur le site de réservation ne montraient jamais les toilettes et le lit sur la même photo», écrit l'utilisateur de Reddit.

Il y a un grand risque de perdre la tête durant les vacances

Ferien Fails Hotel
Image: reddit

«J'ai parcouru environ 2400 kilomètres pour voir le stade de baseball Fenway Park pour la première fois. C'était mon point de vue.»

Ferien Fails
Image: reddit

De la catégorie «choses qui vous hanteront ce soir»: cette glace Bob l'éponge.

Ferien Fails Glace
Image: reddit

Si l'un d'entre vous envisage de voyager à vélo en vacances...

Ferien Fails Velo
Image: reddit

... Soyez prudent dans le garage!

Ce que nous n'appellerions pas nécessairement notre compagnie de voyages en bus:

Ferien Fail Bus
Image: reddit

Cette serviette de plage a tout vu, tout vécu

Ferien Fail
Image: reddit

Juste une petite vidéo sexy pour Insta...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ce que vous pouvez trouver en ramassant des coquillages sur la plage.

Ferien Fails Strand
Image: reddit

Eeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Non, nous ne rions pas des enfants mouillés.

... CiaoooOOOOOooooooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Lifehack

...au cas où vos gamins s'ennuient lors des derniers jours de vacances, ou le mercredi après-midi

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!🌴

On vous remet une couche de fails?

Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
de Madeleine Sigrist
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
- Ils ont empiré cette trend
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
2
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
3
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
Ils n'ont pas signé pour ça
Alors que le trend Nicki Minaj, qui consiste à tenir en équilibre sur un tas d’objets avec des talons aiguilles, a déjà fait des victimes, certains ont décidé d’aller encore plus loin. Ils ont fait participer…leur toutou, une bien mauvaise idée.
Vous connaissez le Nicki Minaj Challenge? Il s’agit d’un défi viral où il faut tenir en équilibre (si possible en talons aiguilles ultra-casse-gueules) dans une pose improbable, et sur une pile d’objets instables.
L’article