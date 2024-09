Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin

Hello everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

En fait, non. Si on regarde la réalité en face, le mardi est un jour cruel; on n'est plus frais du dernier dimanche, et le prochain vendredi est encore loin. Ces fails vont vous aider à penser à autre chose.

Vous êtes prêts à déconnecter pendant deux longues minutes? C'est parti, commencez à scroller!!

Il faut savoir bien rebondir, dans la vie.

Avez-vous déjà pris le petit-déjeuner?

La meilleure stratégie sur le terrain.

Il va bien, il va bien!

Avez-vous fait du sport aujourd'hui?

Comment ma carrière se passe:

Il y a toujours quelque chose à célébrer.

Aujourd'hui, ce seront les poissons qui en profiteront.

Tout propriétaire de chien a besoin d'une caméra de surveillance.

Qu'est-ce qu'on vient de voir?

Pour la fin de la saison douce, voici encore une fois le GIF de l'été 2024.

Et maintenant, place aux images...

Dans la rubrique «Nouveau modèle de voiture ou fail de Photoshop?»

Clairement: un nouveau modèle de voiture.

Le tatouage de la semaine:

Non, il ne s'agit pas de Steve. Nous avons tous mal lu.

Putain de guêpes.

:-(

Nous ne remettons jamais en question une traduction, mais celle-ci nous semble suspecte.

Supermarché très suspect.



A ce propos: une glace vous tente-t-elle?

«Sperme.»



Le fail, c'est vous ...

... si vous pensez avoir vu un nez un peu trop gros. Il s'agit d'une personne derrière.

Le concept de «paradoxe» incarné.

- Avec la glace, tout est possible.

- Pas de glace.



Le pire, c'est qu'il n'est même pas désolé.

Oh non! (Elle va bien, elle va bien).

La jeunesse, ça forme (et ça laisse des marques)...

Va savoir si c'est un fail ou un win.

Pauvre bête.

Il en va de même ici:

Et ciaoooOOOOOOooooo, l'été!!

Mais aïe!!

Bonus-Win

La plus belle victoire de tous les temps <3

Elle fait une surprise à son ami, avec qui elle a une relation à distance, pour son anniversaire.