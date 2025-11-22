Vous ne savez pas quoi regarder? Suivez le guide! Image: watson

Voici 5 pépites passées sous le radar à regarder absolument

Avec la multitude de contenus et de plateformes disponibles, on ne sait pas toujours quoi regarder. Voici donc une sélection de séries immanquables, que vous avez peut-être laissées filer, à découvrir sur petit écran.

Depuis la multiplication des plateformes de streaming, il n’est pas toujours aisé de faire un choix face à l’innombrable quantité de films et de séries qui s’ajoutent, année après année, à des catalogues déjà bien fournis. Il y a évidemment les succès populaires et autres blockbusters incontournables, tels que Stranger Things, Squid Game, Andor, Alien Earth, The Morning Show ou encore Severance. Et puis il y a les œuvres moins connues, que l’on ne manque pas, chez watson, de vous chroniquer.

Mais comme on ne peut pas toujours tout traiter, il arrive que des pépites passent entre les gouttes. On profite donc de mettre en lumière cinq coups de cœur passés sous le radar, qu'il vous faut à tout prix regarder en profitant de la grisaille.

Empathie

Les Québécois sont parmi les meilleurs pour nous surprendre, et c’est notamment le cas de la série Empathie, qui nous plonge dans le quotidien d’une unité psychiatrique. Une série touchante où il est question de santé mentale, de résilience et de ces petits liens du quotidien qui nous font du bien.

Malgré ses thématiques graves — dépression, bipolarité, deuil ou ravages provoqués par les violences physiques et psychologiques — Empathie parvient à agir comme une catharsis «feel good» plus que bienvenue, grâce à un duo interprété par Florence Longpré, créatrice de la série, et l’humoriste Thomas Ngijol (Case Départ), que l’on retrouve ici à contre-emploi.

La première saison de Empathie est disponible sur Canal+.

Des Vivants

Comment continuer de vivre après avoir vu la mort autour de soi? C’est le postulat de cette série, remarquable de pudeur, qui retrace la reconstruction de sept otages rescapés, séquestrés pendant 2 h 20 par deux terroristes dans un couloir du Bataclan. Une expérience qui les a unis: le groupe a noué une forte amitié à la suite de leur traumatisme, au point de se surnommer les Potages, mot-valise formé à partir de «potes» et «otages».

Porté par un casting au plus proche de la réalité, Des vivants est une série passionnante qui vient célébrer les 10 ans d'un massacre qui reste encore imprégné dans toute les mémoires.

La minisérie Des Vivants est disponible gratuitement sur Play RTS.

Boots

Au vu du contexte politique américain actuel, particulièrement réactionnaire, Boots apparaît comme un vent de fraîcheur. Sous la forme d'une série à la fois comique et dramatique, elle aborde le quotidien d’un jeune homme gay engagé dans les Marines durant les années 1990.

La série s'inspire librement de la vie de Greg Cope White, un Américain homosexuel ayant rejoint le Corps des Marines des États-Unis durant son adolescence pendant la période où une politique discriminatoire du silence était en vigueur. Sorte de Full Metal Jacket queer, ce récit initiatique ne se prive pas de montrer la brutalité du système de formation militaire, tout en étant une ode à la fraternité et à la tolérance.

Les 8 épisodes de Boots sont disponibles sur Netflix.

Los anõs nuevos

Série espagnole, Los años nuevos suit sur une décennie la trajectoire d’un couple madrilène, Ana et Óscar. Tous deux trentenaires, ils se rencontrent en 2015, lors du réveillon de Nouvel An, et ont immédiatement un coup de cœur l’un pour l’autre. C’est le début d’une relation tumultueuse, faite de rendez-vous manqués et de retrouvailles, dont chaque épisode se déroule un 31 décembre. Une temporalité originale qui justifie pleinement le format sériel.

Bien loin des poncifs de la comédie romantique, Los años nuevos se veut d'une authenticité terriblement touchante, à montrer les petits riens qui font la beauté d'une relation amoureuse, nous renvoyant inexorablement à nos propres vécus. Rien que pour ça, c'est un coup de cœur.

Los anõs nuevos est disponible gratuitement sur Arte.tv.

Le Président foudroyé

Si vous aimez les séries historiques et les intrigues politiques, il se pourrait que Le Président foudroyé vous électrise. Produite par Netflix et les créateurs de Game of Thrones, cette minisérie de quatre épisodes raconte l’assassinat, en 1881, de James Garfield, 20ᵉ président des États-Unis. Un chef d'Etat dont le mandat fut de très courte durée: il est mort à peine cent jours après son entrée en fonction.

Ce pan méconnu de l’histoire américaine nous est servi dans un écrin luxueux, la reconstitution de cette Amérique du XIXᵉ siècle étant soignée aux petits oignons. Il en va de même pour le casting, puisque c’est l’impérial Michael Shannon (The Bikeriders) qui incarne ce président oublié. Mais plus qu’un simple fait divers, Le Président foudroyé cherche surtout à montrer les engrenages de la politique avec un cynisme qui n’est pas sans rappeler House of Cards.

Les quatres épisodes du Président foudroyé sont disponibles sur Netflix.

En bonus: Pluribus

Pluribus, c'est la dernière création de Vince Gilligan, le génie derrière l'une des séries les mieux notées de tous les temps: Breaking Bad et sa tout aussi bonne suite Better Call Saul. Si le cadre de la ville d'Albuquerque au Nouveau-Mexique ne dépayse pas les fans de Walter Wight, Pluribus s'avère être une série énigmatique qui lorgne du côté de la science-fiction, dont nous résumerons l'histoire qu'avec ces simples lignes pour ne rien vous divulgâcher: La personne la plus malheureuse au monde est la seule capable de sauver l’humanité… du bonheur.

Avec son pilote aussi énigmatique que captivant, Pluribus pose énormément de questions, sur son intrigue mystérieuse déjà, mais surtout pour tout ce qu'elle questionne de notre société. Peut-être la meilleure série de l’année, tout simplement.

La première saison de Pluribus est actuellement en cours de diffusion sur Apple TV