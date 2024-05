Parce qu'un mardi sans fails ne serait pas un mardi

Hello everybody tout le monde! Eh oui, c'est mardi, c'est bientôt le week-end! Mais avant, voici ce que vous attendez tous: les fails.

On a des voisins sévères! Voici comment la Suisse est notée à l'Eurovision

Depuis 1975, ce sont les pays participants qui s'attribuent mutuellement des points au concours de l'Eurovision. On vous révèle, cartes à l'appui, qui sont les plus sévères – et les plus généreux.

La Suisse peut espérer remporter le concours Eurovision de la chanson pour la première fois depuis 1988 et pour la troisième fois de son histoire. Nemo, véritable talent musical âgé de 24 ans, part grand favori avec son titre The Code. Ses chances de figurer dans le top 10 s'élèvent à 44% et celles de gagner à 17%. Seul le groupe croate Baby Lasagna a plus de chance de remporter le concours avec 26%.