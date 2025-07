«Le Diable s'habille en Prada» et ces 9 suites vont sortir au cinéma

Ces dix suites de films seront projetées dans les cinémas au cours des prochaines années.

Le tournage de la suite du Diable s'habille en Prada a démarré la semaine dernière. Anne Hathaway et Emily Blunt, ainsi que Meryl Streep et Stanley Tucci, sont tous de retour.

Mais neuf autres suites de films iconiques sont également en préparation:

Princesse malgré elle 3

En octobre, la princesse de Genovia a confirmé qu'une suite était en préparation: Anne Hathaway reprendra non seulement son rôle, mais réalisera également le film. On ne sait pas encore si ses anciennes co-stars (Julie Andrews ou Chris Pine) des deux premiers films reviendront. Le film est actuellement en début de développement et aucune date de tournage ou de sortie n'a été confirmée.

Anne Hathaway, princesse de Génovie, pays inventé pour les biens du film (2001). Image: buena vista pictures

Lilo & Stitch 2

L'adaptation live-action de Lilo & Stitch est un véritable succès, ayant déjà rapporté près d'un milliard de dollars. Disney souhaite désormais capitaliser sur ce succès et a annoncé une suite fin juin. Le film est déjà en production, mais on ne sait pas encore quand les fans pourront le voir au cinéma.

L'adaptation live-action de Lilo & Stitch est sortie en salles ce printemps. Image: disney

The Batman 2

Robert Pattinson reprend le rôle de Batman. Mais les fans devront s'armer de patience, car la sortie du film est prévue pour 2027. Aucun autre membre du casting n'a encore été confirmé. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Matt Reeves reviendra à la réalisation et à l'écriture du scénario.

Robert Pattinson est le Batman. Image: Warner Bros.

Black Panther 3

Denzel Washington tiendra un rôle majeur dans le troisième volet de la franchise Marvel, comme il l'a récemment révélé dans un podcast. La sortie en salles n'est pas prévue avant fin 2027-début 2028 au plus tôt.

Black Panther a été un énorme succès en 2018. Image: Marvel/Disney

Shrek 5

Le cinquième volet de la franchise Shrek sortira en salles le 23 décembre 2026. Initialement annoncé pour l'été 2026, le film a été repoussé de six mois par Universal Studios. Mike Myers, Cameron Diaz et Eddie Murphy prêteront à nouveau leurs voix aux personnages respectifs de Shrek, Fiona et L'Âne. Zendaya fait également son apparition, prêtant sa voix à la fille de Shrek et Fiona.

Je suis une légende 2

Plus de 15 ans après que Will Smith et son chien aient été pris au milieu d'une apocalypse zombie dans Je suis une légende (I am Legend), l'histoire continue. Une annonce un peu étrange, car *spoiler alert*: Will Smith meurt à la fin. Mais les fans savent que le DVD de l'époque proposait une fin alternative où son personnage survivait. Et c'est exactement ce sur quoi la suite est censée s'appuyer. On sait également que Michael B. Jordan incarnera le fils de Will Smith. Ni le réalisateur ni la date de sortie n'ont encore été annoncés.

Will Smith et Marley dans Je suis une légende (2007). Image: Warner Bros. Pictures Germany

Spider-Man 3

Spider-Man 3, ou Spider-Man 3612 si on les compte tous. On parle là des films d'animation de l'homme-araignée. Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse sortira au cinéma en juin 2027. Cette suite était initialement prévue pour 2024. Cependant, pendant le tournage, il est apparu le travail d'animation était plus important que prévu et la sortie a été reportée.

Ce volet met en vedette Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry et Nicolas Cage.

Spider-Man : A travers le Spider-Verse est sorti en 2018 et a immédiatement enthousiasmé les fans. Image: Sony Pictures

Insaisissables 3

Le 13 novembre, la saga Insaisissables revient, mettant en scène des magiciens qui braquent une banque. Au casting figurent Isla Fisher (absente du premier volet), Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Mark Ruffalo et Morgan Freeman.

The Mandalorian & Grogu

Au lieu d'une quatrième saison de la série, le film The Mandalorian & Grogu conclura la série Star Wars du même nom. Jon Favreau réalisera le film et Pedro Pascal reprendra le rôle du chasseur de primes Din Djarin. La sortie du film est prévue pour le 20 mai 2026.

Concept-Art für «The Mandalorian & Grogu». Image: disney

The Hunger Games 6

Théoriquement, il s'agit d'une suite d'un préquel : The Hunger Games: lever de soleil sur la moisson est prévu pour novembre 2026. Joseph Zada incarnera Haymitch Abernathy, et Whitney Peak incarnera Lenore Dove Baird. Ralph Fiennes a été choisi pour jouer le président Snow.

Joseph Zada et Whitney Peak tiendront les rôles principaux dans Hunger Games: Lever de soleil sur la moisson. Image: imdb

