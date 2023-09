Youhou! Les 23 meilleurs fails de la semaine sont arrivés!

C'est tout pour aujourd'hui! See U next week, c'te équipe!​

On vous laisse traduire vous-même via Google Translate ;)

Always forgotten, remembered never. Oublié à jamais, jamais en mémoire.

Hello everybody, tout le monde! Eh oui, c'est mardi!

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Le roi du jeu vidéo de baston est de retour et on y a joué

Lors de notre visite à la Gamescom 2023, on a eu la chance d’essayer TEKKEN 8. Le prochain jeu de combat signé Bandai Namco arrive le 26 janvier prochain avec une nouvelle formule encore plus explosive et bien sûr plus complète.

Pendant notre prise en main, nous avons eu l’occasion d’expérimenter différents personnages avec lesquels nous sommes familiers. Bien que les mécaniques soient très similaires avec les premiers sept jeux, certaines subtilités dans les combos les différencient légèrement. Cependant, nous n’avons pas observé de changements majeurs.