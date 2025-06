Un festival célèbre le pigeon, ce samedi 14 juin 2025 à New York. Image: Instagram @mickmicknyc

Il se passe des trucs bizarres à New York

Pour la première fois dans la Grosse Pomme, une fête a mis à l'honneur «l'emblème officieux de la ville»: le pigeon. L'événement a eu lieu le même jour que le défilé militaire de Donald Trump.

Des volatiles géants qui défilent et se dandinent, des robes extravagantes en plumes, des bottes munies de serres: ce samedi à New York, des centaines de personnes sont venues rendre hommage au pigeon, l'oiseau «le plus résistant de la ville et son emblème officieux», relaye le New York Times.

Découvrez les images:

Vidéo: instagram/mickmicknyc

Ce festival est une première. Il a été inspiré par la sculpture de l'artiste Iván Argote qui trône à New York et a eu lieu le même jour que le National Pigeon Appreciation Day (la Journée nationale d'appréciation des pigeons). Oui, cette commémoration existe: elle célèbre la contribution des pigeons voyageurs lors de la Première Guerre mondiale. Un vrai pigeon voyageur était d'ailleurs présent à l'événement, affublé d'un petit nœud papillon rouge.

La statue en question: L'œuvre de l'artiste Iván Argote à New York. Image: instagram @highlinenyc

Un festival qui ne va pas plaire à Trump

La fête new-yorkaise s'est tenue le même jour que le défilé militaire de Donald Trump et les manifestations dans le pays. No Kings (pas de rois), le slogan sous lequel les protestants se rassemblent pour dénoncer la dérive autoritaire du président, «a peut-être contribué à la popularité» du festival, estime le New York Times.

Dans la journée, un concours du meilleur déguisement a été organisé et des trophées ont été décernés dans trois catégories: pavanage, plumage et roucoulement. Taylor Zakarin, conservateur au parc High Line Art (à l'origine de l'événement), a déclaré:

«Oubliez Timothée Chalamet: c'est le concours de sosies le plus authentique de New York» the New york times

(ag)